Brasília inicia "minitemporada" no Rio de Janeiro pelo NBB

O Brasília enfrenta o Botafogo, nesta terça-feira (18/11), às 20h30, no Ginásio Oscar Zelaya. Esta será a primeira partida da série de três jogos da equipe do Distrito Federal no Rio de Janeiro pelo Novo Basquete Brasil 2025/2026. Depois, encara Flamengo (quinta-feira) e Vasco (domingo).

O time comandado por Dedé Barbosa vem de duas vitórias seguidas jogando em casa e viaja em busca do sétimo triunfo em nove partidas. "Estamos evoluindo e precisamos confirmar essa boa fase. Sabemos que Botafogo e Vasco passam por reformulações, mas o basquete é sempre cinco contra cinco e precisamos entrar muito concentrados. O duelo diante do Flamengo é mais um teste contra equipes do topo da tabela, é o último invicto do NBB e vamos com a mesma intensidade que mostramos em casa, sem dar trégua", assegura Dedé Barbosa.

Antes de embarcar para o Rio de Janeiro, o pivô Brunão recebeu a notícia de que havia sido convocado para a Seleção Brasileira. O atleta de 2,02m de altura Basquete está entre os 13 nomes que enfrentarão o Chile em duas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027.

"Queria agradecer aos meus companheiros. Sem eles, este momento não seria possível. Brasília, realmente, tem me feito muito bem e estou vivendo o meu melhor momento. Estou ansioso para vestir a camisa do Brasil, treinar e jogar com meus companheiros", discursa o paulistano de 23 anos.

Na sexta-feira, Brunão saiu no segundo quarto da partida contra o Cruzeiro com fortes dores na perna e precisou ser carregado aos vestiários. Ele viajou ao Rio, mas é dúvida para hoje.

Para vencer na Cidade Maravilhosa, o Brasília aposta as fichas no argentino Corvalan. Com a quinta maior média de pontos na liga (16,25), o armador é, também, o terceiro jogador com o maior número de cestas a partir de arremessos de três pontos: 8,25. O time tem o quinto melhor ataque da liga, com média de 83,38 pontos, e a segunda melhor defesa, índice de 69,50.

