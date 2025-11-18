Alemanha e Holanda se classificam para a Copa; restam 14 vagas em jogo

Nick Woltemade fechou as Eliminatórias com quatro gols em seis jogos: nome a ser observado com lupa na Copa de 2026 - (crédito: Odd Andersen/AFP)

A Copa do Mundo de 2026 já tem 34 seleções classificadas. Ontem, Alemanha e Holanda carimbaram passaportes rumo à América do Norte ao venceram a Eslováquia e a Lituânia, respectivamente, na rodada final das Eliminatórias da Europa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os alemães estavam empatados em número de pontos com a Eslováquia. Nos 90 minutos, porém, os tetracampeões mundiais mostraram força e golearam por 6 x 0.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Holanda vivia situação mais cômoda. Só uma derrota combinada a uma goleada histórica da Polônia sobre Malta seria capaz de tirar a Laranja Mecânica da vaga direta. Em Amsterdã, os donos da casa, comandados pelo técnico Ronald Koeman, ganharam da Lituânia e confirmaram a classificação com um 4 x 0.

Hoje, serão definidas as últimas cinco vagas europeias e três da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf). Suíça, Espanha e Bélgica estão praticamente garantidas. A Áustria terá uma disputa mais acirrada com a Bósnia e Herzegóvina. Dinamarca e Escócia determinarão, em Glasgow, o último europeu classificado sem escalas.

Na Concacaf, a briga promete emoção até os últimos minutos. Uma vaga ficará para o candidato a estrenate Suriname ou Panamá. Outra está em disputa por Jamaica, que esteve no Mundial em 1998, e a ousada Curaçao. O terceiro posta reserva uma batalha tripla, com Honduras, Costa Rica e Haiti. As partidas da região estão agendadas para começar às 22h.