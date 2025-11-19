Copa do Mundo 2026: países que voltam e os que chegam pela primeira vez

Até o momento, quatro seleções que ainda nunca haviam participado do torneio, já estão classificadas para a Copa do Mundo - (crédito: Foto: Divulgação/Adidas)

Faltam pouco mais de seis meses para o início da Copa do Mundo. A 23ª edição do maior torneio de futebol do mundo terá sede em três países, México, Canadá e Estados Unidos, e diferentemente das últimas sete edições, que contaram com 32 seleções, a Copa vai ter 48 participantes.

Mesmo faltando ainda seis vagas a serem preenchidas, algumas estreias e retornos de alguns participantes que não disputavam a tempos o torneio já estão confirmados. Algumas seleções europeias como a da Escócia, Áustria e Noruega estão voltando pela primeira vez desde a edição de 1998, disputada na França e teve o Brasil como vice-campeão.

Já a seleção do Haiti, retorna após 52 anos da primeira e única participação, na Copa de 1974, quando sofreu 14 gols em três jogos. O Haiti enfrenta atualmente uma grave crise de segurança, por isso, o técnico francês da seleção trabalha remotamente desde que foi contratado, há cerca de 18 meses, nunca tendo estado no país caribenho.

Até o momento, já são quatro estreantes confirmados, sendo dois asiáticos, um africano e um da América Central, confira quais são:

Cabo Verde

O país insular localizado no norte da África conquistou a vaga na Copa do Mundo pela primeira vez, após derrotar a seleção de Essuatíni por 3 a 0. A seleção de Cabo Verde é conhecida como os Tubarões Azuis.

Curaçao

Após garantir a classificação no torneio, Curaçao se tornou o menor país a participar de uma Copa do Mundo, o país tem apenas 444km quadrados, área equivalente à cidade de Florianópolis, capital catarinense.

Jordânia

A seleção da Jordânia conseguiu a tão sonhada vaga após conquistar 16 pontos nas Eliminatórias da Ásia, consagrando a campanha com uma vitória de 3 a 0 sobre a seleção de Omã.

Uzbequistão

O país da Ásia central se classificou para o mundial após um empate com os Emirados Árabes Unidos, nas eliminatórias asiáticas. O Uzbequistão tem menos de 40 anos de independência, e só conquistou a liberdade da União Soviética em 1991.



