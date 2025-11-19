As logísticas de Flamengo e Palmeiras para resgatar os convocados

Flamengo e Palmeiras são os candidatos ao título da Série A do Brasileirão 2025 - (crédito: Caio Gomez/CB)

O número de jogadores cedidos por Flamengo e Palmeiras a cinco seleções na Data Fifa de novembro daria para formar um time e ainda ter três reservas. Líder e vice do Campeonato Brasileiro, respectivamente, foram obrigados a liberar 14 boleiros para Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai. A lógica é simples: se são importantes para os países, imagina para o clubes. Não à toa, operações "resgate" foram montadas para terem convocados o mais rápido possível para duelos desta quarta-feira (19/11).

O Palmeiras entrará em campo primeiro, às 19h30, contra o Vitória, no duelo adiantado pela 37ª rodada. A companhia alviverde iniciou o duelo perdido contra o Santos com seis desfalques devido à Data Fifa. O número seria maior, se o centroavante argentino Flaco López não tivesse sido liberado imediatamente, após jogar 10 minutos no amistoso contra a Angola, em Luanda. O cenário é o mesmo dos outros seis. Vitor Roque embarcou de Lille no jato da presidente Leila Pereira com destino a São Paulo. Os laterais Paulo Henrique (Vasco) e Luciano Juba (Bahia) e o zagueiro Fabrício Bruno (Cruzeiro) pegaram carona por mais de 9.600km na aeronave.

O Uruguai é o país com mais palmeirenses convocados. Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres foram liberados na madrugada após o amistoso da Celeste do técnico Marcelo Bielsa contra os Estados Unidos, na Flórida. A distância entre Tampa e a capital paulista tem a logística mais curta com voo fretado, de "apenas" 6.900km. A serviço do Paraguai, o capitão Gustavo Gómez e o atacante Ramón Sosa também são aguardados nesta manhã. A dupla esteve à disposição na exibição da seleção contra o México, no estado americano do Texas.

Os seis jogadores do Palmeiras envolvidos na Data Fifa de novembro se apresentarão na Academia de Futebol nesta manhã e passarão por bateria de avaliações no Núcleo de Saúde e Performance. Os resultados determinarão as condições e a minutagem de cada um contra o Vitória no Allianz Parque. Triunfo simples contra os baianos é suficiente para recolocar o alviverde na liderança da competição, caso o Flamengo perca para o Fluminense no Maracanã, às 21h30, pela 34ª rodada.

O Flamengo teve sete convocados, dois para a Seleção Brasileira. Entretanto, os defensores Danilo e Alex Sandro retornarão com maior tranquilidade, em voo comercial, mas, claro, de primeira classe. O clube não vê necessidade de desgastar os veteranos de 34 anos.

A operação é diferente para os gringos e teve mais "unidade". Na madrugada, uma aeronave fretada decolou de Nova York com o colombiano Carrascal e o equatoriano Gonzalo, após serem relacionados para duelos contra Austrália e Nova Zelândia. Houve uma escala em Tampa, na Flórida, para pegar os uruguaios Matías Viña, Varela e Arrascaeta. A logística prevê a chegada dos estrangeiros rubro-negros nesta tarde ao Rio de Janeiro.

O departamento médico do Flamengo analisará a situação de cada atleta e repassará a recomendação ao técnico Filipe Luís. Embora seja um clássico e uma partida para manter a liderança, o clube não pensará duas vezes se tiver de poupá-los, tendo em vista a decisão da Libertadores contra o Palmeiras daqui a 10 dias, em Lima, no Peru.

Se não tiver os convocados, o Flamengo pode ganhar "reforços". O meia Jorginho avançou na recuperação de lesão na coxa direita, voltou a treinar com o grupo e pode ficar à disposição hoje. O cenário é o mesmo para o zagueiro Léo Ortiz, que tratava de dores no tornozelo desde 18 de outubro. O rubro-negro deve ligar o alerta para cartões. Oito jogadores estão pendurados a cinco rodadas do fim da disputa: Danilo, Léo Pereira, Evertton Araújo, Pulgar, Allan, Saúl, Jorginho e Luiz Araújo.

Em meio aos rumores de saída do zagueiro Thiago Silva para o Milan, o Fluminense defenderá invencibilidade como mandante sob o comando do técnico Luís Zubeldía. São seis vitórias em seis jogos, nove gols marcados e nenhum sofrido.