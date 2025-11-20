Confira lista de relacionados do Atlético-MG para a final da Sul-Americana

Na tarde desta quarta-feira (19 de novembro), o Atlético-MG embarcou para Assunção, no Paraguai, com todo o elenco relacionado para a final da Copa Sul-Americana. O adversário será o Lanús. A decisão ocorre sábado (22 de novembro), às 17 horas (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco.

A delegação alvinegra tem 32 atletas, e 28 estão em condições de jogo. O grupo fará dois treinos em solo paraguaio antes da final, no estádio do Libertad.

Jorge Sampaoli tem dúvida sobre Alan Franco, que sentiu incômodo na perna direita em amistoso do Equador, na terça-feira (18 de novembro). O meio-campista se juntará à delegação em Assunção para reavaliação, e os zagueiros Iván Román e Junior Alonso também se integrarão no Paraguai. Sobre a participação de Franco na final, ainda não há nenhuma informação confirmada.

Já os lesionados também foram relacionados para a viagem: Lyanco, Júnior Santos, Tomás Cuello e Caio Maia. Eles passaram por cirurgia recente; os procedimentos envolveram tendão de Aquiles, adutor da coxa, tornozelo e joelho.

Por fim, não houve presença de torcedores no embarque da equipe em Confins. As organizadas priorizaram festas em Assunção e caravanas para torcedores que vão acompanhar a partida. A final vale cerca de US$ 6,5 milhões (R$ 36,9 milhões) e uma vaga direta na Libertadores do ano que vem.

