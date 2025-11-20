Flamengo está entre os clubes mais odiados do Brasil, revela ranking

O instituto Paraná Pesquisas divulgou na terça-feira (18 de novembro) o ranking dos clubes mais odiados do Brasil. O Flamengo lidera, com 13,5%.

O levantamento entrevistou 2.020 brasileiros. O Corinthians aparece em segundo lugar, com 11,1%, seguido por Palmeiras, com 7,7%, Vasco, com 4,6%, e São Paulo, com 1,7%.

Além disso, a maior parte dos entrevistados declarou a opção "não odeia nenhum/gosta de todos", maior valor registrado, somando 42,2% dos votos.

A pesquisa foi realizada a pedido da revista Veja e envolveu 16 equipes. Entre outros citados, ficaram Atlético-MG (1,5%); Cruzeiro e Grêmio (1,2% cada); e Internacional e Santa Cruz (1% cada). Também foram mencionados Bahia (0,7%); Sport e Vitória (0,6% cada); Fluminense e Santos (0,5% cada); e Athletico-PR (0,4%). Outros times somaram 2,6%.