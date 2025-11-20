InícioEsportes
FUTEBOL

Flamengo está entre os clubes mais odiados do Brasil, revela ranking

Flamengo lidera o ranking de mais odiados do Brasil; Corinthians vem logo na sequência, e Palmeiras fecha o top-3

Bandeirinha de escanteio do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo) - (crédito: Feed Gávea News)
Bandeirinha de escanteio do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo) - (crédito: Feed Gávea News)

O instituto Paraná Pesquisas divulgou na terça-feira (18 de novembro) o ranking dos clubes mais odiados do Brasil. O Flamengo lidera, com 13,5%.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O levantamento entrevistou 2.020 brasileiros. O Corinthians aparece em segundo lugar, com 11,1%, seguido por Palmeiras, com 7,7%, Vasco, com 4,6%, e São Paulo, com 1,7%.

Saiba Mais

Além disso, a maior parte dos entrevistados declarou a opção "não odeia nenhum/gosta de todos", maior valor registrado, somando 42,2% dos votos.

A pesquisa foi realizada a pedido da revista Veja e envolveu 16 equipes. Entre outros citados, ficaram Atlético-MG (1,5%); Cruzeiro e Grêmio (1,2% cada); e Internacional e Santa Cruz (1% cada). Também foram mencionados Bahia (0,7%); Sport e Vitória (0,6% cada); Fluminense e Santos (0,5% cada); e Athletico-PR (0,4%). Outros times somaram 2,6%.

  • Google Discover Icon
RE
RE

Redação - Gávea News

    Por Redação - Gávea News
    postado em 20/11/2025 09:21 / atualizado em 20/11/2025 09:27
    SIGA
    x