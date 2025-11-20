Brasília quebra invencibilidade do Flamengo no NBB emm jogo eletrizante

O Brasília Basquete foi dominante no último quarto da partida no Maracanãzinho para fechar o jogo em 85 x 83 - (crédito: Paula Reis/Flamengo)

O Brasília Basquete está a um jogo de se tornar campeão carioca. Brincadeiras à parte, o time do Distrito Federal fez mais uma vítima nesta quinta-feira na turnê pela Cidade Maravilhosa. Depois de derrotar o Botafogo na última terça-feira, os Extraterrestres quebraram a invencibilidade do Flamengo por 85 x 83 no Maracanãzinho. O próximo desafio será no domingo diante do Vasco, às 11h. Na véspera, a equipe rubro-negra receberá o Rio Claro, às 17h.

"O time foi montado para jogos assim. Queremos e vamos brigar nas cabeças. Batemos os dois últimos invictos, o Minas em casa e agora o Flamengo na casa dele. Mas queremos mais e vamos atrás disso", afirmou o pivô Brunão, um dos convocados do Brasília Basquete pelo técnico da Seleção, é Aleksandar Petrovic. O outro é Daniel Von Haydin, recrutado ontem para o lugar de Reynan dos Santos. Ambos defenderão o Brasil nas Eliminatórias para a Copa de 2027.

Haydin esteve na Seleção Brasileira que venceu a Solidarity Cup, na China, este ano, com medias de 14,8 pontos e quatro bolas de três em cinco jogos.

Os protagonistas do triunfo do Brasília Basquete foram o armador argentino Facundo Corvalán, autor de 22 pontos, e o ala-amarador Kevin Crescenzi, ex-Flamengo, com 17 pontos e oito rebotes.

As parciais provam o equilíbrio da partida. O Flamengo iniciou a partida sufocando o Brasília e encerrou o primeiro quarto com 27 x 18. A trupe candanga deu o troco no segundo e fez 23 x 15. O primeiro tempo terminou com vantagem dos anfitriões por 42 x 41.

Depois do intervalo, o Flamengo voltou a se impor. Quando a sirene tocou para o fim do terceiro quarto, os cariocas venciam por 24 x 19. No entanto, a aeronave dos extraterrestres baixou no Maracanãzinho no último período com autoridade e dominou cada centímetro da quadra.

O Brasília Basquete encerrou o quarto com 25 x 17 e decretou a vitória por 85 x 83 graças a um arremesso frio e oportunista do pivô Brunão depois de uma assistência brilhante de Crescenzi.