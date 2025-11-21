Brasil será sede de programa de intercâmbio de seleções da Fifa. Entenda!

Nesta sexta-feira (21), a entidade confirmou a continuação do "Fifa Series", programa de "intercâmbio" entre seleções de diversos continentes - (crédito: Foto: Reprodução )

As próximas Datas-Fifa (março para o masculino e abril para o feminino) terão uma particularidade. Nesta sexta-feira (21), a entidade confirmou a continuação do "Fifa Series", programa de "intercâmbio" entre seleções de diversos continentes a partir dos amistosos deste período, com o Brasil como uma das sedes. O projeto nasceu em março de 2024, como um experimento preliminar. Com as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 se encaminhando para o fim com suas repescagens, o órgão máximo do futebol encontrou as brechas necessárias para colocar a ideia em prática.

No futebol feminino, a Fifa adiantou que o Brasil será um dos polos do projeto. O país que organizará a Copa do Mundo de 2027 terá, assim, uma ótima oportunidade para testar estádios e toda a estrutura para receber as seleções de diferentes confederações. As partidas e os estádios, porém, ainda não estão definidos. Costa do Marfim e Tailândia completam as sedes do feminino, enquanto que, no masculino, a bola rola na Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Ilhas Maurício, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão.

Saiba mais detalhes sobre o projeto da Fifa

O "Fifa Series" é destinado a associações nacionais com menos recursos e maior dificuldade para marcar amistosos, com jogos nos quatro continentes. No evento, cada seleção terá dois compromissos, sem troféu ou premiação em dinheiro. Em contrapartida, além das oportunidades comerciais e visibilidade para os países emergentes, o Jogada10 apurou que a Fifa bancará os custos da viagem, hospedagem e toda a logística destas seleções.

A estratégia da Fifa, com o programa de intercâmbio cultural, é mirar o equilíbrio competitivo e o crescimento técnico entre as suas seleções filiadas, nas palavras do presidente da entidade, Gianni Infantino.

"O programa vai desbloquear o potencial de desenvolvimento de jogadores, treinadores e torcedores, enquanto promove a universalidade e diversidade do futebol por meio de partidas significativas. A edição de 2026 vai ampliar ainda mais esse impacto para o futebol masculino e feminino. Ao conectar nações, o ‘Fifa Series’ visa fortalecer o jogo em todos os níveis, levando as comunidades locais ao palco global do esporte", destacou o mandatário.