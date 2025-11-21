Haaland do Sertão? Conheça atacante do Bahia e herói do Brasil no Mundial Sub-17

A descrição de um centroavante com bom posicionamento, faro de gol, velocidade e força física, aliada aos cabelos loiros e a camisa nove de um dos times do Grupo City, costuma remeter ao norueguês Erling Haaland. Mas descreve, com precisão semelhante, um jovem talento nascido no interior de Sergipe: Wendeson Wanderley Santos de Melo, o Dell, atacante de 17 anos do Bahia. As semelhanças físicas e técnicas renderam ao jovem o apelido de “Haaland do Sertão”. Nesta sexta-feira (21/11), ele justificou a comparação ao marcar os dois gols da vitória do Brasil por 2 x 1 sobre o Marrocos, resultado que garantiu vaga nas semifinais da Copa do Mundo Sub-17.

O primeiro gol foi de centroavante nato: bem posicionado na área, recebeu o cruzamento rasteiro de Ruan Pablo (outro jogador da base do Bahia) e, de primeira, colocou a bola no fundo do barbante para inaugurar o marcador. No segundo tempo, já com o duelo em 1 x 1 após pressão contínua da Seleção, o camisa nove voltou a decidir nos acréscimos. A defesa marroquina se atrapalhou e a bola subiu “esquisita”, mas caiu nos pés do atacante. Com frieza, usou o peito para tirar de Bellaarouch e, com a meta aberta, completou para garantir a vitória por 2 x 1 e a vaga brasileira nas semis.

A empolgação com o talento do garoto sergipano não vem de hoje. Desde que desembarcou em Salvador para integrar as categorias de base do Tricolor de Aço, aos 13 anos, Dell é dado como jóia nos arredores da Fonte Nova. Com a chegada da SAF, em 2023, o atacante começou a ter um trabalho individualizado pensando em seu desenvolvimento. Funcionou e a discrepância fez com que o garoto, ainda aos 15, jogasse com o sub-20 do Bahia. A diretoria fixou uma multa de mais de R$ 600 milhões para times do exterior que se interessarem pelo jovem camisa nove. A certeza é de que todos esses estrangeiros já estão de olho no vice-artilheiro do Mundial Sub-17, com cinco gols em seis jogos – marcou duas vezes contra Honduras, uma contra a Zâmbia e guardou mais dois diante do Marrocos.

Nesta edição da Copinha, com quatro anos de diferença para a maioria dos jogadores, não se intimidou e foi às redes quatro vezes em seis partidas. O goleador chamou a atenção de Rogério Ceni, que o convidou para estrear profissionalmente no Campeonato Baiano, em fevereiro no duelo contra o Barcelona de Ilhéus e na Copa do Nordeste, contra o Confiança. O treinador do profissional, no entanto, ainda aguarda para utilizar o garoto em jogos de grande porte. “Não pode esquecer que são garotos somente de dezessete anos, mas a gente já espera poder utilizá-los no Campeonato Baiano”, projetou o ex-goleiro, sobre Dell e Ruan Pablo (companheiros no Bahia e na Seleção Sub-17).

Classificado às semifinais da “Copinha do Mundo”, a Canarinho Sub-17 retorna a campo na terça-feira, diante da forte seleção de Portugal. O confronto está marcado para às 13h (horário de Brasília), em um dos campos do complexo esportivo Aspire Zone Stadium, em Doha, no Catar. Quem avançar à finalíssima enfrentará o vencedor da outra semi, disputada entre Áustria e Itália.



