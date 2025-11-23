Série B: oito jogos neste domingo apontarão o campeão e três acessos

Único garantido na Série A, o Coritiba é o favorito ao título da segunda divisão - (crédito: Staff Images / CBF)

A espera finalmente acabou. Hoje, oito jogos simultâneos, disputados a partir das 16h30, fecham a 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quando serão definidos o campeão, mais três acessos e o último rebaixado à Série C de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Líder isolado com 65 pontos, o Coritiba encara o Amazonas na Arena da Amazônia precisando de apenas um empate para garantir a taça diante de um adversário rebaixado. O Coxa assegurou o acesso na última rodada ao empatar sem gols com o Athletic, no Couto Pereira.

Seria campeão em caso de vitória, e a CBF até chegou a levar o troféu para lá. A torcida se frustrou parcialmente, mesmo porque o título pode cair nas mãos do rival Athletico. Se o Coritiba perder do Amazonas, vai ter de torcer para que o Furacão não vença o América-MG dentro da Arena da Baixada. A casa do Furacão estará lotada.

O Athletico, com 62 pontos e lutando pelo acesso, é o único capaz de impedir o tricampeonato do Coritiba. O Furacão está com três de vantagem para a Chapecoense (59), primeiro time fora do G-4, e um empate garante o retorno à Série A. O time mineiro, com 46, apenas cumpre tabela.

Logo atrás, com 61, Criciúma e Goiás tentam confirmar o acesso, mas em situações distintas. Na terceira colocação, levando vantagem no saldo de gols (15 x 7), o time catarinense vai à Arena Pantanal encarar o Cuiabá, que apenas cumpre tabela, precisando vencer para subir sem depender de resultados. Em caso de derrota ou empate, precisa torcer por uma derrota da Chapecoense.

Isso porque Goiás, quarto colocado, e Remo, sexto, com 59, fazem uma decisão pelo acesso no Mangueirão em Belém. Se vencer, o time goiano está garantido na Série A. Caso empate, precisa torcer por tropeços de Criciúma ou Chapecoense. Em caso de triunfo paraense, o time de Belém precisa torcer para que a Chapecoense não vença.

O time de Chapecó joga simultaneamente em casa, na Arena Condá, diante do Atlético-GO, fazendo as contas para subir. Com os mesmos 59 pontos do Remo, mas levando vantagem no número de vitórias (17 x 15), o time catarinense precisa vencer e torcer para que Goiás ou Criciúma não vençam. O adversário, com 52, apenas cumpre tabela.

Do outro lado da tabela de classificação, três times brigam contra a última vaga no Z4. No Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), a Ferroviária, que abre a zona de rebaixamento com 40 pontos, encara o Operário-PR precisando vencer e torcer para que Athletic-MG ou Botafogo-SP não vençam seus duelos.

Logo acima, com 41, o Botafogo volta à Arena Nicnet para encarar o Avaí com um cenário mais tranquilo. A vitória garante a sua permanência. Já um empate mantém o time de Ribeirão Preto na Série B em caso de tropeço de Athletic-MG ou Ferroviária. A derrota só garante a permanência caso os concorrentes também percam.

O cenário para o Athletic-MG, que encara o rebaixado Paysandu na Arena Sicredi, é o mesmo do Botafogo. Com os mesmos 41, mas levando vantagem no número de vitórias (11 a 10), o time mineiro deve ter casa cheia para tentar se manter na Série B em sua primeira temporada na competição nacional. Quem cair fará companhia para Volta Redonda, Amazonas e Paysandu já rebaixados à Série C.

A última rodada começou na quarta-feira, quando Vila Nova e Volta Redonda empataram por 2 x 2. Além deste jogo, o duelo entre Novorizontino e CRB, times que apenas cumprem tabela, também foi adiantado para sábado.