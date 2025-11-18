Brasília arrasa o Botafogo no Rio e vence a sétima partida no NBB

O Brasília dominou a partida, abriu vantagem e se impõs contra o Botafogo - (crédito: Wallace Lima)

O Brasília derrotou o Botafogo por 82 x 70 nesta terça-feira pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Essa é a terceira vitória seguida da equipe do DF, e a sétima na liga. O cestinha da partida foi Matheusinho com 16 pontos. No Brasília, Crescenzi contribuiu com 15. O Brasília segue no Rio e se prepara para enfrentar o invicto Flamengo na partida marcada para amanhã.

O Brasília não se intimidou. Assumiu o controle. Os Extraterrestres contaram com o brilho do pivô Paulichi com 10 pontos.

O time comandado por Dedé Barbosa sentia falta do ala/pivô Brunão, desfalque na partida por lesão, e tinha problemas em se organizar. O Botafogo se aproveitava e pressionava o Brasília. No segundo quarto, dentre as oito tentativas de cestas de três, a equipe da capital federal acertou apenas uma. Tinham aproveitamento de 43.5% nos arremessos contra 54.7% do anfitrião. Assim, o Brasília foi para intervalo perdendo por um ponto: 41 x 40.

No terceiro quarto, enquanto o Brasília retornou confiante e abriu 10 pontos de vantagem, o Botafogo acumulava erros. O resultado do terceiro quarto ficou barato para o glorioso: 59 x 53.

No último quarto, o Brasília ampliou a vantagem para 10 pontos e controlava as ações. Era questão de administrar a vantagem e os extraterrestres conquistaram a vitória por 82 x 70.

*Repórter sob a supervisão de Marcos Paulo Lima