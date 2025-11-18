Brasília larga na frente, mas leva virada do Minas pela Superliga

O bloqueio foi um dos trunfos do Minas para a virada por 3 sets a 1 - (crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)

O Brasília Vôlei foi derrotado em casa, nesta terça-feira (18/11), pelo Gerdau Minas. A estrelada companhia mineira saiu atrás no primeiro set, mas controlou os ânimos para vencer de virada por 3 sets a 1 (parciais de 25/18, 20/25, 22/25 e 11/25), no Ginásio do Sesi Taguatinga.

Apesar do tropeço, há pontos positivos, como a oposta Gabi Carneiro, maior pontuadora da partida, com 19 anotados. Outro fator animador foi o nível da atuação no primeiro set, ao dominar e vencer com margem confortável: 25/18. O jogo coletivo do Minas funcionou, mas teve como uma das peças-chave a levantadora Fran. A central nascida no Distrito Federal, Julia Kudiess, contribuiu com 17 bolas no chão, uma a menos do que a companheira canadense, a ponteira Johnson.



Com o resultado, o Brasília segue em jejum de vitórias. O representante da capital na elite nacional tem uma vitória em seis jogos. Há chance reabilitação na visita ao Bauru, na terça-feira (25/11), às 21h. Um dia antes, o Minas recebe o Maringá, às 18h30, em Belo Horizonte.



Décimo colocado na Superliga Feminina 2025/2026, o Brasília tem a missão inicial de assegurar a permanência na primeira divisão. A disputa com 12 times rebaixa os dois últimos.

O jogo

O primeiro set apresentou equilíbrio. O Minas chegou primeiro aos 15, mas a postura do Brasília chamava atenção: firme no bloqueio, disciplinado na defesa e agressivo no ataque. Com o trio Lívia, Karen e Gabi Carneiro somando 17 dos 25 pontos da parcial, o time da casa abriu vantagem de seis pontos e fechou em 25/18.



Embalado pelo bom início, o Brasília voltou para o segundo set com a mesma intensidade. O período foi marcado por rallys longos e sucessivas trocas de vantagem. Entretanto, a partir da metade da parcial, o Minas aumentou a pressão no saque, explorou melhor as extremidades e abriu vantagem. A equipe visitante fechou por 25/20, empatando o jogo.



O terceiro set repetiu o roteiro de equilíbrio, com alternância constante no marcador. O Brasília resistiu e conseguiu anular parte das principais peças mineiras, mas o Minas cresceu nos momentos decisivos e aplicou 25/22, virando o confronto para 2 a 1.



A quarta parcial evidenciou a diferença de profundidade entre os elencos. As mineiras passaram a dominar as ações, encaixaram sequências de saque, ampliaram o volume de jogo e impuseram forte pressão ofensiva. O Brasília sofreu para encontrar alternativas e viu o Minas disparar para fechar o duelo em 25/11, confirmando a vitória.

