Vídeo: time entrega jogo e deixa o campo em protesto contra a arbitragem

Uma partida válida por um torneio regional do futebol amador argentino terminou em confusão e protesto. O confronto entre Tucumán Central e Atlético Famaillá foi encerrado de forma antecipada depois que o time visitante decidiu abandonar o jogo, alegando prejuízo causado pela arbitragem.
Logo após o Tucumán Central abrir 3 x 0, ainda no primeiro tempo, o clima ficou tenso. A partir daí, os jogadores do Atlético Famaillá passaram a apenas acompanhar as jogadas, sem qualquer tentativa de disputar a bola. Com isso, o adversário ampliou o placar sem resistência e chegou a 6 a 0. No início da etapa final, o árbitro decretou o fim da partida, diante da postura de desistência evidente.
A situação ganhou contornos ainda mais curiosos, segundo veículos argentinos. Mesmo sem marcação dos atletas do Famaillá, o Tucumán Central teve um gol anulado por impedimento — um episódio que chamou a atenção pela bizarrice do contexto.
Posteriormente, o Atlético Famaillá se manifestou nas redes sociais. No comunicado, o clube afirmou que seus jogadores "se levantaram contra a injustiça" e que, por isso, não continuariam "cúmplices de um cenário que fere o esporte". A equipe destacou ainda que a atitude representou a renúncia a "um ano inteiro de esforço".
Com o encerramento precoce, o Tucumán Central garantiu vaga na fase seguinte do torneio. Enquanto isso, o Atlético Famaillá deu adeus à competição em meio à polêmica.
