Vídeo: time entrega jogo e deixa o campo em protesto contra a arbitragem

Atletas do Atlético Famaillá permitiram gols do Tucumán Central em liga amadora na Argentina; partida foi encerrada no início do 2º tempo

O confronto entre Tucumán Central e Atlético Famaillá foi encerrado de forma antecipada depois que o time visitante decidiu abandonar o jogo, alegando prejuízo causado pela arbitragem
Uma partida válida por um torneio regional do futebol amador argentino terminou em confusão e protesto. O confronto entre Tucumán Central e Atlético Famaillá foi encerrado de forma antecipada depois que o time visitante decidiu abandonar o jogo, alegando prejuízo causado pela arbitragem.

Logo após o Tucumán Central abrir 3 x 0, ainda no primeiro tempo, o clima ficou tenso. A partir daí, os jogadores do Atlético Famaillá passaram a apenas acompanhar as jogadas, sem qualquer tentativa de disputar a bola. Com isso, o adversário ampliou o placar sem resistência e chegou a 6 a 0. No início da etapa final, o árbitro decretou o fim da partida, diante da postura de desistência evidente.

Veja o vídeo:

A situação ganhou contornos ainda mais curiosos, segundo veículos argentinos. Mesmo sem marcação dos atletas do Famaillá, o Tucumán Central teve um gol anulado por impedimento — um episódio que chamou a atenção pela bizarrice do contexto.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 25/11/2025 13:55
