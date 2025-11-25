Vídeo: time entrega jogo e deixa o campo em protesto contra a arbitragem

O confronto entre Tucumán Central e Atlético Famaillá foi encerrado de forma antecipada depois que o time visitante decidiu abandonar o jogo, alegando prejuízo causado pela arbitragem - (crédito: - Divulgação)

Uma partida válida por um torneio regional do futebol amador argentino terminou em confusão e protesto. O confronto entre Tucumán Central e Atlético Famaillá foi encerrado de forma antecipada depois que o time visitante decidiu abandonar o jogo, alegando prejuízo causado pela arbitragem.

Logo após o Tucumán Central abrir 3 x 0, ainda no primeiro tempo, o clima ficou tenso. A partir daí, os jogadores do Atlético Famaillá passaram a apenas acompanhar as jogadas, sem qualquer tentativa de disputar a bola. Com isso, o adversário ampliou o placar sem resistência e chegou a 6 a 0. No início da etapa final, o árbitro decretou o fim da partida, diante da postura de desistência evidente.

