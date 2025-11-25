Após título da Série Ouro, Vôlei BSB Tec abre seletiva para 2026

O elenco BSB Tec campeão da Série Ouro Sub-17 da Taça Paraná de Vôlei - (crédito: BSB Tec/Divulgação)

Após a conquista do título da Série Ouro Sub-17 da Taça Paraná, o maior e mais competitivo torneio de base do país, o Instituto Giovane Gávio (IGG) e a BB Tecnologia e Serviços (BBTS) abrem as inscrições para a fase 2026 do Vôlei BSB TEC.

A seletiva ocorrerá em 3 e 4 de dezembro, na AABB Brasília, mediante inscrição prévia (clique aqui para acessar). O Vôlei BSB Tec busca recrutar atletas masculinos nascidos entre 2009 e 2012 para integrar as equipes de alta performance do projeto no Distrito Federal.

A avaliação será conduzida pela comissão multidisciplinar do Vôlei BSB TEC e terá foco nos fundamentos técnicos individuais. É obrigatório levar documento de identidade original e roupa de treino adequada para vôlei.

O objetivo é reforçar as equipes Sub-17 e Sub-19 para um calendário 2026 robusto, que inclui novamente a disputa dos principais torneios de base do país, como o Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI), a Copa Minas, a Copa Sada e o Campeonato Distrital.

Paralelamente à excelência esportiva, o projeto mantém o pilar educacional como obrigatório. Os atletas selecionados para 2026 participarão de um curso técnico em tecnologia, oferecido pela patrocinadora master, a BB Tecnologia e Serviços (BBTS).

As aulas ocorrerão uma vez por semana, na sede da empresa, com o objetivo de capacitar os jovens e abrir um novo leque de possibilidades para o futuro.

Serviço

Seletiva 2026 – Vôlei BSB TEC

Público: Atletas do sexo masculino (alta performance) nascidos em 2009, 2010, 2011 e 2012

Datas da Seletiva: 3 de dezembro de 2025 para nascidos em 2011 e

2012; 4 de dezembro de 2025, nascidos em 2009 e 2010

Horário: 13h30

Local: AABB Brasília

Inscrições: Obrigatórias. Devem ser feitas previamente por meio do link https://tally.so/r/GxvOkk

Obrigatório levar: Documento de identidade original e roupa de treino adequada para vôlei