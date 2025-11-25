Candangão: dupla verde-amarela movimenta o mercado da bola nesta terça

Klenisson é uma das contratações do Gama para 2026, enquanto João Teixeira defenderá o rival, Brasiliense - (crédito: Divulgação/Gama/Brasiliense)

A rivalidade entre Gama e Brasiliense avançou até o anúncio de reforços. Se antes o Jacaré parecia mais ágil, o Alviverde acelerou o ritmo e divulgou oito contratações nos últimos cinco dias. Nesta terça-feira (25/11), o clube oficializou as chegadas dos atacantes Kennedy e Klenisson, ex-Ceilândia e Aparecidense, respectivamente. O Brasiliense respondeu com a confirmação do zagueiro João Teixeira, atleta que atuou no futebol maltês nas duas últimas temporadas.

Mesmo com o pacote gamense, o Jacaré segue como o clube mais ativo entre os dez participantes do Candangão. João Teixeira é o décimo terceiro reforço anunciado para 2026. O defensor de 28 anos disputou a primeira divisão de Malta por Hibernians e Mosta antes de retornar ao país. Formado na Ferroviária-SP, acumulou passagens por Oeste-SP, Dourados-MS e Costa Rica-MS.

Para o ataque alviverde, as opções chegam com rodagem local. Kennedy defendeu o Ceilândia por duas temporadas e conquistou o Candangão 2024 ao lado de Felipe Clemente, também reforço já anunciado pelo Gama. Nesse período, passou por Caldense-MG, Iporá-GO, Cerrado-GO e Rio Branco-PR. Klenisson desembarca após disputar a Série C pelo CSA e a Série D pela Aparecidense, com dois gols em 13 partidas.

Além da dupla verde-amarela, nesta terça, o Capital confirmou a renovação do atacante Deizinho, que entrará na terceira temporada pelo Tricolor Candango.

Outras confirmações

O Gama já conta com outros 14 nomes no elenco: Renan Rinaldi, Michel, Lucas Piauí, Wellington, Moisés, Lúcio e Lucas Lourenço seguem após o título de 2024. As chegadas incluem os zagueiros PV (ex-Nacional-PR) e Zulu (ex-ASA-AL); o lateral-esquerdo Lucão (ex-Paranoá); os meias Renato Soares (ex-Gonio-Geórgia), Danilinho e Álvaro (ex-CSA); além do atacante Felipe Clemente (ex-Ceilândia). O grupo será comandado por Luís Carlos Carioca.

Pelo lado amarelo, Lúcio Flávio assumirá a missão de recolocar o Brasiliense no topo do DF. Entre os outros reforços estão Daniel Vançam, Geovani e Felipe Manoel (ex-Mixto-MT); Euller, Júnior Timbó e Regino (ex-Ceilândia); Ivan (ex-Aparecidense) e Jackson (ex-ABD-GO); os atacantes Wallace Pernambucano (ex-Capital), Júlio Vitor (ex-Goiatuba-GO) e Caio Hones (ex-Nova Iguaçu-RJ). A principal contratação da janela é Jean Pyerre, meia formado no Grêmio e destaque recente do Ypiranga-RS.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

