Flamengo empata no fim com o Atlético-MG e fica a uma vitória do título

O Flamengo empatou com o Atlético-MG nesta terça-feira (25/11), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro escapou, nos acréscimos, da derrota por 1 x 0 ao empatar com Bruno Henrique, na noite do pior público desde a inauguração da Arena MRV — 18.321 presentes. Com o resultado, a companhia carioca se aproxima do nono título da Série A, pois precisa de apenas uma vitória em dois jogos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Flamengo chegou a 75 pontos, cinco a mais do que o Palmeiras. Na próxima rodada, o rubro-negro recebe o Ceará, em 3 de dezembro, às 21h30, no Maracanã. O Palmeiras enfrentará o Atlético-MG no mesmo dia. Antes, porém, cariocas e paulistas disputarão a final da Libertadores, no sábado (29/11), às 18h, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

O Flamengo de Filipe Luís é um time consistente, mas não costuma virar partidas. Em Belo Horizonte, buscou a sexta em toda a temporada 2025. As inspirações eram o 3 x 1 aplicado sobre o Chelsea no Mundial de Clubes, o 5 x 1 recente contra o Sport, o 2 x 1 diante do Corinthians em São Paulo, além dos triunfos por 2 x 1 sobre Red Bull Bragantino e Vasco.

Filipe Luís modificou a equipe que iniciou a partida contra o Atlético-MG, mas não abriu mão das convicções. Montou o time no tradicional esquema 4-2-3-1. Carrascal tentou emular Arrascaeta na função de armador entre Luiz Araújo e Samuel Lino. Wallace Yan era o homem de referência. A estratégia inicial deu bons indícios, sobretudo pela canhota, com Lino. O camisa 18 balançou a linha de cinco defensiva mineira e assustou em duas oportunidades seguidas após cabeçadas: uma na trave e outra defendida por Everson. Outra boa chance veio com Léo Pereira, na pequena área.

Incapaz de converter em gol as jogadas criadas, o Flamengo foi punido aos 34 minutos. O Atlético-MG observou bem que o elo mais frágil da defesa com linha de quatro rubro-negra era o lateral-direito Emerson Royal. Notório driblador, Dudu balançou na frente do marcador e cruzou para a pequena área. O pequenino Bernard tirou onda de centroavante, antecipou-se a Ayrton Lucas e abriu o placar.

Insatisfeito com o resultado, Filipe Luís resolveu dar nova cara ao time na volta dos vestiários. Foram três substituições em oito minutos. A entrada de Arrascaeta no lugar de Carrascal e a promoção de Jorginho à função de Evertton Araújo eram a confirmação de que as coisas não estavam bem. O plano original não era desgastar tanto o maestro e artilheiro, sobretudo em gramado sintético.

O Flamengo não demorou a controlar a partida. O meio de campo com Arrascaeta e Jorginho deu mais volume. Samuel Lino, inclusive, teve nova oportunidade para marcar de cabeça próximo ao gol, mas tomou a decisão errada. Deveria ter cabeceado no contrapé de Everson. O relógio marcava 19 minutos quando chegou a notícia da virada do Grêmio para 2 x 1. Naquele momento, o rubro-negro dependia da virada para assegurar o título em Belo Horizonte. No entanto, o nervosismo indicou ter entrado em campo. Os cariocas tiveram lances enroscados e com tomadas de decisão precipitadas.

Brilhou, no fim, e mais uma vez, a estrela de Bruno Henrique. O atacante foi insistente até os 46 minutos do segundo tempo. Danilo cruzou na medida para o atacante vencer Román pelo alto e decretar o empate por 1 x 1.

Ficha técnica

Atlético-MG 1 x 1 Flamengo

Brasileirão (36ª rodada)

Onde: Arena MRV, Belo Horizonte

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Público: 18.321 presentes

Renda: Não informada

Atlético-MG — Everson; Saraiva, Vitor Hugo (Ruan) e Junior Alonso; Natanae (Iván Román), Alan Franco, Alexsander e Guilherme Arana; Bernard (Reinier) e Dudu (Caio Paulista); Hulk (Rony). Técnico: Jorge Sampaoli

Cartões amarelos: Natanael e Bernard

Cartão vermelho: Rony

Gol: Bernard

Flamengo — Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Jorginho) e Erick Pulgar; Luiz Araújo (Gonzalo Plata), Samuel Lino (Cebolinha) e Carrascal (Arrascaeta); Wallace Yan (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís

Cartões amarelos: Erick Pulgar

Gol: Bruno Henrique

