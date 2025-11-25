Brasília Vôlei é derrotado pelo Sesi Bauru e vai à sexta derrota na Superliga

O Brasília Vôlei é superado pelo Sesi Bauru, na noite desta terça-feira (25/11), na Arena Paulo Skaf, em São Paulo. As paulistas venceram as donas da casa por 3 sets a 0. As parciais foram de: 25 x 13, 25 x 19 e 25 x 20. A derrota, foi a sexta seguida do time brasiliense na competição. No confronto, o time de Spencer Lee começou bem os sets, mas o time da grande São Paulo soube impor o ritmo da partida e vencer o confronto.

Mesmo com quatro desfalques, o Sesi Bauru soube controlar a partida em casa e, para coroar o triunfo, a central Diana levou para casa o troféu Viva Vôlei, de melhor jogadora da partida e a maior pontuadora da equipe, com 12 bolas convertidas. Do lado do Brasília Vôlei, Gabi Carneiro pontuou 14 vezes para o time do DF, a maior do grupo.

Com seis derrotas seguidas, a levantadora Ana Paula foi clara quando afirmou não terem tempo para se lamentarem por conta da derrota e concluiu dizendo estarem focadas para o próximo jogo. “Nós sabemos que não fizemos um bom jogo, tivemos muitos altos e baixos. Mas, agora é virar a página, não tem tempo para ficar se lamentando na Superliga. Então agora é voltar para casa e focar no próximo jogo na próxima semana”, analisou.

O jogo

O Brasília Vôlei precisava começar o jogo bem para garantir um set tranquilo. O time do DF largou na frente, entretanto, a equipe brasiliense apresentava dificuldade na defesa contra o Bauru. O time visitante teve facilidade nos contra-ataques e mandava o ritmo do confronto. 11 pontos separavam o time da casa das equipe de Brasília (22 x 11). Apesar de buscar uma reação, a equipe do técnico Henrique Modonesi garantiu o triunfo do primeiro set por 25 x 13.

Na segunda etapa, o Brasília brilhou no início da disputa. Abriram cinco pontos de vantagem e souberam controlar a diferença (7 x 2). Foi o suficiente para o técnico paulista pedir um tempo no embate. O que deu resultado. O Bauru não só igualou o marcador, como ficou à frente no set, com cinco pontos a mais que o time verde e preto. O Brasília pecava no ataque, erros consecutivos aproximavam o adversário de conquistar mais um set. Com Dani Lins, as paulistas garantiram a vitória na segunda etapa. Fim do tempo: 25 x 19.

O terceiro set começou mais equilibrado. O time de Spencer Lee estava na frente por dois pontos (7 x 5). Na última etapa, o Brasília teve apenas 17% de eficiência no saque e 30% de precisão nos passes, justificando a queda ao decorrer do set. O Bauru acumulava 10 pontos de bloqueio contra seis das visitantes, o melhor fundamento da equipe do quadradinho. Apesar da reação, o Brasília já não tinha mais tempo para reverter a situação. Com o apoio da torcida, o time paulista concluiu o set e carimbou a vitória na noite desta terça-feira. Parcial: 25 x 20.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima