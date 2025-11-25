Palmeiras perde para o Grêmio e se distancia ainda mais do título brasileiro

Um mundo perfeito para o palmeirense incluía vitória sobre o Grêmio e triunfo do Atlético-MG sobre o Flamengo, em Belo Horizonte. O cenário ideal ruiu em menos de quarenta minutos. Em Porto Alegre, o Palmeiras, com formação mista, chegou a abrir o placar com Facundo Torres, mas os gremistas igualaram nos acréscimos da etapa inicial com Amuzu. Nos 45 minutos finais, o controle passou ao tricolor. Com dois pênaltis convertidos por Carlos Vinicius e Willian, os donos da casa encaminharam a vitória e empurraram a definição do campeão brasileiro de 2025. O Palmeiras ainda descontou na reta final com Benedetti, porém sem impacto no desfecho: 3 x 2 Grêmio.

O empate entre Flamengo e Atlético-MG ampliou a distância entre líder e vice para cinco pontos, restando duas rodadas no Brasileirão. Agora, uma vitória simples garante o título ao rubro-negro. Para levantar a taça, o Palmeiras precisa vencer as duas partidas restantes e torcer por dois tropeços do rival. O resultado em Porto Alegre também afastou o Grêmio de qualquer risco de queda. Com 46 pontos, o time de Mano Menezes subiu à nona posição e selou permanência na Série A.

A equipe de Abel Ferreira direciona o foco à final da Libertadores, justamente contra o Flamengo. A decisão ocorre neste sábado, às 18h, em Lima. O vencedor alcança o tetracampeonato continental e se isola como o clube brasileiro com mais títulos da competição.

O jogo

Mesmo com os reservas em campo, o Palmeiras mostrou organização desde o início. Felipe Anderson assunmiu a organização da equipe e por dentro, abriu linhas de passe e ajudou na fluidez das ações. A equipe de Abel mantinha a posse de bola e empurrava o Grêmio para trás. O Tricolor ficou encurralado. O senso de urgência se ascendia pelo lado palmeirense e ajudava a intensificar ainda mais as investidas. Com menos de dez minutos de jogo, já eram empilhadas duas chances. A mais clara foi de Jefté, aos 6’. Sozinho, o lateral recebeu um bolão pela esquerda, invadiu a área em velocidade e encheu o pé, mas a bola tirou tinta da trave.

O Grêmio tentava reagir com transições rápidas, mas pecava no último passe. Em uma delas, aos 18’, Pavón cruzou rasteiro e Edenílson se antecipou para finalizar rasteiro. A bola saiu sem força e direção, fácil para a defesa de Lomba. Era o melhor momento e a chegada mais perigosa dos gremistas até ali. A resposta do Palmeiras veio na hora certa, justamente quando os donos da casa cresciam no jogo. Sosa passou pela esquerda e foi até a linha de fundo. O cruzamento impecável foi endereçado na cabeça do baixinho Facundo Torres, bem posicionado para se antecipar da marcação e cabecear pro fundo da rede.

O domínio paulista seguiu. O próprio Facundo teve a chance de marcar o segundo dele e do Palmeiras no confronto, mas a bola não entrava. Naquele momento, o Galo já vencia o Flamengo em Belo Horizonte e a diferença entre os líderes era de apenas um ponto. A partida caminhava para os acréscimos quando o Grêmio encontrou o gol de empate. De forma traumática para o Alviverde: a jogada teve início a partir de um familiar ‘latereio’ de Marcos Rocha, característico do ex-palmeirense. Wagner Leonardo escorou e Amuzu finalizou para igualar o placar para os gremistas.

Segundo tempo

O gol de Amuzu foi crucial para o ressurgimento do Imortal dentro da partida. Se antes tinha dificuldade até mesmo de trocar passes, o time parecia outro na segunda etapa. Com a entrada de Willian, o Grêmio passou a ser mais produtivo e ainda ajustou a marcação no quarteto de ataque palmeirense. No meio, Arthur mandava e desmandava e dava ritmo de Mano Menezes. O roteiro da virada estava instalado. Tanto é que Carlos Vinicius pediu pênalti após receber cruzamento de Alysson, mas o VAR sequer deu ouvidos. Instantes depois, a penalidade foi marcada sobre o centroavante. Agora, ele havia sido prensado por Benedetti e Aníbal Moreno. Sávio Pereira.

Carlos Vinicius assumiu a responsabilidade da cobrança e, com categoria, deslocou Marcelo Lomba para virar a partida para o Imortal: 2 x 1. O décimo gol do centroavante em 13 jogos com a camisa tricolor. A mudança no astral gremista seguiu. Outro recém-acionado na partida, Alysson também era destaque na remontada do Grêmio e chegou a ter duas chances para sacramentar o resultado, mas parou no goleiro palmeirense. O Palmeiras voltou a incomodar com Emiliano Martínez, aos 23’. O uruguaio costurou a defesa e finalizou firme. Volpi foi obrigado a fazer uma grande defesa e sujar o uniforme pela primeira vez no segundo tempo.

O sonho do Palmeiras se tornou pesadelo, de fato, na reta final da partida. Arthur passou pela defesa e invadiu a área até ser parado com carrinho por trás de Giay. Sávio estava na frente do lance e nem precisou acionar o árbitro de vídeo para assinalar o pênalti. Ele recorreu ao VAR apenas para confirmar a expulsão do lateral palmeirense. Agora, Willian colocava a bola debaixo do braço para cobrar. Assim como na primeira cobrança, Lomba para a esquerda, bola para a direita e gol tricolor – o primeiro do atacante após quase dois anos sem ir às redes.

Gremio vence Palmeiras pelo Brasileirão (foto: MAXI FRANZOI/ESTADÃO CONTEÚDO)

Ficha Técnica:

Campeonato Brasileiro, 36ª rodada

Grêmio 3 x 2 Palmeiras

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

Arbitragem: Sávio Pereira Sampaio

Grêmio

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Edenílson (Willian), Dodi e Arthur Melo; Pavón (Alysson), Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes

Gols: Amuzu, Carlos Vinicius e Willian

Cartões amarelos: Marlon, Carlos Vinicius, Amuzu

Palmeiras

Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Micael e Jefté; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Felipe Anderson; Facundo Torres, Maurício (Bruno Rodrigues) e Ramón Sosa (Luigui). Técnico: Abel Ferreira

Gol: Facundo Torres e Benedetti

Cartões amarelos: Aníbal Moreno, Facundo Torres, Luigui, Abel Ferreira

Cartões vermelhos: Giay