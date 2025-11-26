Representantes do DF conhecem grupos e sedes na Copinha 2026; confira

Os quatro clubes responsáveis por representar a capital federal na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 conheceram os respectivos grupos na noite desta terça-feira (25/11). Em sorteio realizado no Mercado Pago Hall, localizado no Pacaembu, na capital paulista, a Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu as sedes, grupos e o regulamento da 56ª edição do maior torneio de base do país. O DF contará com um número recorde de participantes, contando com Real Brasília, Sobradinho, Canaã e Brasiliense.

Campeão das últimas duas edições do Candanguinho e da Copa Brasília Sub-20, o badalado Real Brasília ficou alocado no Grupo 16, com sede no interior do estado de São Paulo, em São Carlos. Os realenses ficarão de enfrentar o Grêmio São Carlense-SP, Santos-SP e o União Cacoalense-RO. O Sobradinho foi o primeiro candango sorteado na cerimônia. O alvinegro caiu no Grupo 3, ao lado de Tanabi-SP (cidade sede), Goiás-GO e América-RN.

Convidado pela FPF pelo quinto ano consecutivo, o Canaã ficará sediado no município de Tietê. O Vento Forte está escalado para o Grupo 18 e enfrentará o Comercial Tietê-SP, Criciúma-SC e XV de Piracicaba-SP. O Brasiliense, último time do DF confirmado na competição, também foi o último sorteado. Em sua décima participação na Copinha, o Jacaré disputará as partidas em Santana de Parnaíba, ao lado de Fluminense-RJ, Água Santa-SP e Sfera-SP.

Fórmula de disputa

A 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior manterá o formato dos últimos três anos, com 128 clubes distribuídos em 32 sedes. O pontapé inicial está marcado para 2 de janeiro, enquanto a final ocorrerá no dia 25, data de aniversário da capital paulista, no reformado Pacaembu. As equipes disputarão jogos únicos nas fases de grupos, com classificação das duas primeiras colocadas para o mata-mata. Em caso de empate nas fases eliminatórias, a vaga será definida em cobranças de pênaltis.