AeroFla: jogadores registram invasão de torcedores ao ônibus do Flamengo

Torcedores se empolgaram no AeroFla e invadiram o ônibus que transportava os atletas a delegação ao Aeroporto Internacional Tom Jobim. - (crédito: Reprodução/ @juninhovieira__21)

O AeroFla desta quarta-feira (26/11) teve clima de festa, mas também um episódio que fugiu ao controle. No trajeto rumo ao Aeroporto do Galeão, um grupo de torcedores conseguiu subir no teto do ônibus que levava os jogadores do Flamengo e, em seguida, conseguiram entrar pela entrada de emergência, no teto do veículo. A cena surpreendeu os atletas, que reagiram em bom tom à invasão e publicaram vídeos nas redes sociais. Um deles, Juninho, mostrou o momento em que cinco flamenguistas apareceram dentro do ônibus, enquanto outros permaneciam sobre a lataria.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A euforia, porém, terminou em tensão poucos minutos depois. Ao bloquear a via para tentar acompanhar o restante da delegação, torcedores entraram em conflito com a Polícia Militar. Para liberar a passagem dos ônibus e controlar a multidão, agentes utilizaram gás de pimenta, bombas de efeito moral e balas de borracha. Algumas pessoas ficaram feridas de maneira leve. Uma fotógrafa que trabalhava no foi uma das vítimas. A PM informou que recorreu a “instrumentos de menor potencial ofensivo” após sofrer ataques durante a formação do cordão de isolamento.

O tumulto não ofuscou a presença de milhares de rubro-negros que acompanharam a despedida do time rumo à Lima. O Flamengo embarcou no fim desta tarde para a final da Copa Libertadores, marcada para este sábado, às 18h, contra o Palmeiras.