Botafogo é o 2º clube brasileiro que mais lucrou no mercado desde 2021

Um estudo do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES) aponta que o Botafogo é o segundo clube que mais lucrou desde 2021.
O clube carioca apresenta um saldo positivo de 49 milhões de euros (R$ 303 milhões). Apenas o Athetico-PR, entre os clubes do país, supera o Botafogo, com lucro de 76 milhões de euros (R$ 470 milhões).
No ranking geral, com agremiações de todo o planeta, o Botafogo é o 45º lugar na classificação. Entre os brasileiros, após Paranaense e Botafogo, aparecem Internacional (R$ 178 milhões) e Palmeiras (R$ 105 milhões). Cuiabá, Red Bull Bragantino e Bahia ficaram empatados (R$ 99 milhões). Em contrapartida, o maior déficit é do Flamengo, com R$ 111,5 milhões no vermelho.
No topo da lista do estudo está o Eintracht Frankfurt. Os alemães já lucrou, desde 2021, 286 milhões de euros (R$ 1,77 bilhão), seguido por Brighton (ING), Stuttgart (ALE), Atalanta (ITA) e Benfica (POR).
