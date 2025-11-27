Vini Jr iguala marca de Karim Benzema e Cristiano Ronaldo

Vini Jr se destacou em vitória do Real Madrid pela Champions - (crédito: Foto: Divulgação / Real Madrid)

Vini Jr entrou para história do Real Madrid em vitória por 4 x 3 sobre o Olympiacos, da Grécia, na última quarta-feira, pela Champions League. Com duas assistências na partida, o brasileiro chegou aos 27 passes para gols em toda a sua trajetória na competição. Com isso, ele iguala os recordistas Karim Benzema e Cristiano Ronaldo.

O primeiro passe de Vini saiu aos 21 minutos, quando lançou de três dedos para deixar Mbappé em condição de empatar o jogo. No segundo tempo, o atacante avançou pela esquerda e rolou para o centro da área, novamente encontrando o francês, que marcou os quatro gols da equipe merengue.

Sob o comando de Xabi Alonso, o Real Madrid subiu para a quarta colocação, totalizando 11 pontos após cinco rodadas. O time, aliás, acumula quatro vitórias e uma derrota, com 12 gols marcados e cinco sofridos.

Do outro lado, a equipe comandada por José Luis Mendilibar permanece entre as últimas posições da tabela. Assim, ocupa a 33º lugar com dois pontos conquistados em dois empates, além de contabilizar sua terceira derrota, com cinco gols marcados e 13 sofridos.

Por fim, o Real Madrid volta a campo contra o Girona, fora de casa, neste domingo (30/11), às 17h (de Brasília), pela 14ª rodada da La Liga, competição que lidera com 32 pontos, um à frente do Barcelona.



