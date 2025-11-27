Brasil estreia no Mundial de Handebol Feminino com vitória contra a Cuba

A Seleção Brasileira Feminina de Handebol estreou no Campeonato Mundial com vitória contra Cuba, na tarde desta quinta-feira, em Stuttgart, na Alemanha, por 41 x 20. O domínio brasileiro contou com uma grande atuação coletiva. A brasiliense Kelly Rosa balançou as redes, assim como a ponta-esquerda Jamily, marcando o primeiro com a camisa da amarelinha. De retorno, Alê Silva deixou o dela para a alegria brasileira.

O desempenho do Brasil em quadra foi de gala, foram 21 gols de diferença da seleção cubana no final da disputa. Agora, o próximo compromisso da equipe verde-amarela será neste sábado, às 14h, contra a Tchéquia, em Sttutgart. CazéTV transmite.



O jogo

O confronto começou com a Seleção Brasileira largando na frente. Para marcar o retorno com a camisa da amarelinha, Alexandra Nascimento abriu o placar do duelo. A disputa estava equilibrada. Cuba, apesar da desvantagem, não se intimidava e buscava diminuir a vantagem. Um dos destaques deste primeiro tempo foi a novata Jamily, entrou em quadra e marcou o primeiro gol com a camisa do Brasil e, não contente, anotou mais três na parcial. Caçulinha da Seleção, a brasiliense Kelly Rosa também deixou a contribuição dela. A defesa agressiva, orgulhou o técnico Cristiano Rocha e, com cinco gols à frente, o Brasil terminou o primeiro tempo em vantagem. (18 x 13).

O esquadrão verde-amarelo voltou a todo vapor para a segunda etapa. Diferente do primeiro tempo que, mesmo à frente, não tinha tanta efetividade na finalização, cresceram no ataque e se distanciaram ainda mais das adversárias com nove pontos de diferença. A goleira Renata dava um show no confronto, a pernambucana fechou o gol brasileiro, defendendo quase todas as bolas. Em oito minutos, Cuba havia marcado apenas um gol, contra sete da amarelinha (25 x 14). O domínio brasileiro foi até o final da partida. 21 gols de vantagem refletia o que acontecia dentro de quadra. Com 41 x 20 no placar, a Seleção triunfou na estreia do Mundial, contra a Cuba.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

