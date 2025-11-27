Mundial Feminino de Handebol: Brasil inicia caça ao bi contra Cuba

O Brasil realizou a última fase de treinos na Alemanha antes do início da campanha pelo inédito título mundial - (crédito: Bruno Ruas / Ruas Mídia / CBHb)

O Brasil estreia nesta quinta-feira contra Cuba no Mundial Feminino de Handebol. Campeã em 2013, a Seleção enfrenta Cuba, às 14h (de Brasília), em Stuttgart, na Alemanha, no primeiro compromisso na agenda do Grupo G. Os outros adversários são a Suécia e a República Tcheca na luta por três vagas para a fase seguinte da competição.

A Seleção fez um período de adaptação aos países sede do torneio no Olympic Training Centre Papendal, em Arnhem. O técnico Cristiano Rocha deu os últimos retoques na equipe, em Hozgerlingen, o QG da equipe no início do principal torneio da modalidade.

“Já temos uma espinha dorsal da equipe que vem atuando nas últimas competições e as atletas assimilaram a forma de jogar”, comemora o treinador em entrevista à CBHb.

Cristiano Rocha fez uma projeção para o início da campanha na Europa. “Sobre a estreia contra Cuba, precisamos impor nosso ritmo de jogo e conquistar uma vitória que nos dará ainda mais confiança na competição”, adverte o comandante verde-amarelo.

O Brasil não voltou ao pódio depois da conquista inédita em 2013. A melhor campanha depois daquela edição é o sexto lugar em 2021. “Cuba tem muita tradição e vamos precisar jogar muito bem para vencê-la. Temos nível de competir e buscar três vitórias, mas um jogo por vez. Vamos para cima das cubanas em busca do resultado”, sinaliza o técnico.

O Mundial de 2025 reúne 32 seleções, distribuídas em oito grupos. Os três primeiros de cada chave avançam para o "Main Round", levando consigo os pontos conquistados contra outras equipes classificadas. Depois, os dois melhores de cada grupo dessa segunda fase seguem para as quartas de final, dando início ao mata-mata até a grande decisão.



