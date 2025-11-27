Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos dá largada neste domingo

A 3ª edição da Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos Brasília será dada neste domingo (30/11), na Praça do Buriti, às 7h, com novidades nos percursos de 5km e 10km. O evento celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3/12), reforçando a inclusão como um pilar da realização.

A arena montada na Praça do Buriti contará com palco central, painéis para fotos, área de alongamento, serviços de apoio e acessibilidade ampliada, com rampas, banheiros adaptados e equipe de monitores para acolher atletas com deficiência e seus acompanhantes.



A entrega dos kits será realizada nos dias que antecedem a prova, no 3º piso do Pátio Brasil Shopping. As retiradas acontecem nos dias 27 e 28, das 10h às 19h, e no dia 29/11, das 10h às 17h, com tolerância de 15 minutos. Após esse período, ou seja, às 17h15, as entregas do dia serão encerradas.



A corrida é promovida pelo Instituto Olga DF e tem como missão ampliar a conscientização sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade por meio do esporte.



Percurso



Com largada e chegada na Praça do Buriti — área que simboliza o centro administrativo de Brasília —, o percurso é plano, arborizado e democrático. Ideal tanto para iniciantes quanto para atletas experientes, reforça o espírito da corrida: todos são bem-vindos, cada um no seu ritmo.



“Mais do que uma corrida, esse é um movimento de empatia, pertencimento e igualdade. Nossa missão é garantir que todos tenham voz, espaço e visibilidade, e isso se traduz em cada detalhe da organização”, afirma Wolf Kos, presidente do Instituto Olga Kos.

Serviço



Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos Brasília – Ano III

Data: 30 de novembro de 2025 (domingo)

Horário: Largada às 7h

Local: Praça do Buriti – Brasília (DF)

Percursos: 5 km e 10 km

Inscrições: ticketsports.com.br/e/corrida-e-caminhada-pela-inclusao-olga-kos-brasilia-ano-iii-71937

Mais informações: www.olgadf.org.br