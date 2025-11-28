Acidente gera tensão durante treinos livres da Stock Car em Brasília

Felipe Fraga foi o mais rápido nos treinos livres de sexta-feira: 1min58s374 - (crédito: Divulgação/ Stock Car)

Apesar do acidente envolvendo Bruno Baptista e João Paulo de Oliveira no segundo treino livre da 11ª etapa da temporada, na tarde desta sexta-feira (28/11), o fluxo da Stock Car no Autódromo Internacional de Brasília segue normalmente para o fim de semana de prova.

A batida provocou fogo no carro de Baptista, mas, apesar do susto, ambos foram encaminhados conscientes ao Hospital DF Star, com queixas de dores nas costelas. Os dois treinos foram liderados por Felipe Fraga (1min58s374).

Devido ao impacto, a programação sofreu atraso e forçou alteração no segundo treino livre. No lugar dos tradicionais 60 minutos, com divisão entre grupos, a atividade foi encurtada para 40 minutos. Anfitrião e estreante no Autódromo de Brasília, Enzo Elias terminou em segundo (1min58s629). Júlio Campos fechou em terceiro (1min58s862), seguido de Zezinho Mugitti (1min58s925) e Felipe Baptista (1min59s062).

Hoje, a primeira atração é a classificação da Stock Car Light, às 10h, com largada ao meio-dia. A categoria principal inicia os trabalhos às 10h40, com a definição do grid. Às 15h40, haverá a prova sprint.

A etapa no DF antecede a final em Interlagos, no próximo mês. O título está em disputa entre companheiros da equipe RC. Felipe Fraga lidera, com 787 pontos. Gaetano di Mauro é o vice (722), enquanto o brasiliense Enzo Elias é 3º (614).

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

