Barcelona ganha reforço importante, mas sofre nova baixa

Time recebe um retorno esperado para o meio-campo, enquanto outra peça da posição fica fora por lesão e abre disputa na equipe titular

Pedri está de volta aos treinos com o restante do elenco do Barcelona - (crédito: Foto: Divulgação)
O Barcelona atravessa um momento agitado na temporada. A derrota por 3 a 0 para o Chelsea, em Londres, pela quinta rodada da fase de liga da Champions, veio acompanhada de uma notícia boa e outra ruim no elenco.

O lado positivo é o retorno de Pedri, que participou do treino desta quinta-feira (27) e tem chances de voltar a jogar já no sábado (29), diante do Alavés, pelo Campeonato Espanhol. O meio-campista, um dos pilares do time, estava fora desde sua última lesão.

A preocupação fica por conta de Fermín López, que desfalca o Barça por aproximadamente duas semanas após sofrer uma lesão na panturrilha direita. O meia vivia excelente fase, acumulando sete gols e quatro assistências na temporada.

 

Com a baixa, Dani Olmo aparece como principal opção para assumir a função de meia ofensivo na equipe.

