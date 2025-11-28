Barcelona ganha reforço importante, mas sofre nova baixa

Pedri está de volta aos treinos com o restante do elenco do Barcelona - (crédito: Foto: Divulgação)

O Barcelona atravessa um momento agitado na temporada. A derrota por 3 a 0 para o Chelsea, em Londres, pela quinta rodada da fase de liga da Champions, veio acompanhada de uma notícia boa e outra ruim no elenco.

O lado positivo é o retorno de Pedri, que participou do treino desta quinta-feira (27) e tem chances de voltar a jogar já no sábado (29), diante do Alavés, pelo Campeonato Espanhol. O meio-campista, um dos pilares do time, estava fora desde sua última lesão.

A preocupação fica por conta de Fermín López, que desfalca o Barça por aproximadamente duas semanas após sofrer uma lesão na panturrilha direita. O meia vivia excelente fase, acumulando sete gols e quatro assistências na temporada.

???????????????????????????? ???????????????? First-team player Fermín López has a small injury to the soleus muscle in his right leg, and his estimated recovery time is around two weeks. pic.twitter.com/JtUM6l3kom — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2025





Com a baixa, Dani Olmo aparece como principal opção para assumir a função de meia ofensivo na equipe.