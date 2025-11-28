Irmão de celebridade assume paternidade de suposta filha de Bruno Henrique

Pelos detalhes divulgados do caso, a autora da ação contra Bruno Henrique é a modelo Rosely Santiago - (crédito: Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Nas vésperas de mais uma final de Libertadores para o Flamengo, há palpites que indicam Bruno Henrique como um possível herói pelo seu histórico decisivo em jogos importantes. Apesar disso, nesta sexta-feira (28/11), repercutiu a informação de que o atacante é alvo de uma ação judicial sobre um teste de paternidade. O caso conta com uma nova descoberta que, após o nascimento, o irmão de uma celebridade se assumiu pai da criança.

De acordo com informação da jornalista Fábia Oliveira, Henrique Mosconi foi quem reconheceu a paternidade em um primeiro momento. Tanto que inicialmente seu nome aparece no registro da criança. Ele é um profissional que atua com prestígio no ramo imobiliário em Londrina há mais de dez anos.

Inclusive, especializou-se na venda de imóveis de alto padrão. Henrique também é irmão da influenciadora Ana Mosconi e criou o hábito de ser frequente nas redes sociais. Principalmente para expor seu trabalho em que comercializa moradias luxuosas. Atualmente, a condução do processo contra Bruno Henrique ocorre de maneira sigilosa na Justiça e a criança está com três anos.



Detalhes de nova denúncia contra Bruno Henrique

Pelos detalhes divulgados do caso, a autora da ação contra Bruno Henrique é a modelo Rosely Santiago. Conhecida como Ella Rose, a mulher soma mais de 75 mil seguidores nas redes sociais e, inclusive, compartilhou etapas da gravidez em seu Instagram.

A moça fechou os comentários do perfil pouco após o vazamento da notícia nos veículos de comunicação. Ella Rose tem uma coleção de fotos de uma visita ao camarote do Maracanã usando uma camisa do Flamengo com o nome e número do jogador nas costas. Três anos após os registros, publicados em novembro de 2021, ela retornou ao estádio novamente com o 27 estampado na roupa.

Flamengo e Palmeiras duelam no próximo sábado (29/11), às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru. Além de colocar os protagonistas do Brasil frente a frente, a decisão definirá o primeiro brasileiro tetracampeão da América.