Flamenguistas enfrentam perrengue rumo à final em Lima; veja

A final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo, marcada para este sábado (29/11) no Estádio Monumental de Lima, vai muito além do duelo esportivo que definirá o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição. Para muitos torcedores rubro-negros, o jogo é o desfecho de uma verdadeira saga de sobrevivência nas estradas sul-americanas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um grupo de flamenguistas que deixou o Rio de Janeiro na segunda-feira (24/11) viveu uma viagem marcada por contratempos extremos. Às vésperas da decisão, nesta sexta-feira (28/11), uma torcedora, por meio das redes sociais, relata estar há três dias sem banho e sem pausas adequadas para refeições, alimentando-se apenas de pequenos lanches improvisados “com o que encontraram pelo caminho”.

Relato de quem está dentro de um dos ônibus da caravana de torcedores do Flamengo que saiu do Rio de Janeiro. 3 dias sem banho e sem paradas para alimentação. Chegam daqui a pouco em Lima pic.twitter.com/UTTT06qkFe — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 29, 2025

Os problemas de transporte agravaram a situação. Após a quebra de um dos ônibus, os passageiros foram redistribuídos, gerando superlotação: cerca de 100 pessoas amontoadas em um único veículo. O trajeto ainda precisou ser interrompido por sucessivos problemas mecânicos, incluindo três pneus furados, que obrigaram o grupo a parar por quase uma hora.

Mesmo em meio às dificuldades, os torcedores mostraram criatividade e resiliência. Em uma borracharia, improvisaram um “banho de balde” para tentar recuperar o mínimo de conforto. A estrada também apresentou diversos bloqueios, deixando o trajeto parado por longos períodos.

Com tantos imprevistos, a previsão de chegada ao Peru foi ajustada para as 15h (horário local, 17h em Brasília) de sábado, praticamente em cima da hora. Ainda assim, o clima entre os rubro-negros segue de confiança. “Se os caras jogarem metade do perrengue que a gente tá passando, a gente sabe que esse caneco vem pra gente”, disse um torcedor.

DRAMA



Torcedores do Flamengo que estão há dias na estrada enfrentam problemas para chegar ao Monumental. Pneu furou mais uma vez já em solo peruano.



Além disso, outros percalços são encarados na tentativa desesperada de não perder a final, como relatado pelo João Victor… pic.twitter.com/raIEK29hb9 — Renan Moura (@renanmoura1989) November 29, 2025