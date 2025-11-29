InícioEsportes
LIBERTADORES

Flamenguistas enfrentam perrengue rumo à final em Lima; veja

Para muitos torcedores rubro-negros, o jogo é o desfecho de uma verdadeira saga de sobrevivência nas estradas sul-americanas

Flamenguistas enfrentam perrengues rumo a Lima para assitir a final da Libertadores - (crédito: Reprodução/X)
Flamenguistas enfrentam perrengues rumo a Lima para assitir a final da Libertadores - (crédito: Reprodução/X)

A final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo, marcada para este sábado (29/11) no Estádio Monumental de Lima, vai muito além do duelo esportivo que definirá o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição. Para muitos torcedores rubro-negros, o jogo é o desfecho de uma verdadeira saga de sobrevivência nas estradas sul-americanas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um grupo de flamenguistas que deixou o Rio de Janeiro na segunda-feira (24/11) viveu uma viagem marcada por contratempos extremos. Às vésperas da decisão, nesta sexta-feira (28/11), uma torcedora, por meio das redes sociais, relata estar há três dias sem banho e sem pausas adequadas para refeições, alimentando-se apenas de pequenos lanches improvisados “com o que encontraram pelo caminho”.

Os problemas de transporte agravaram a situação. Após a quebra de um dos ônibus, os passageiros foram redistribuídos, gerando superlotação: cerca de 100 pessoas amontoadas em um único veículo. O trajeto ainda precisou ser interrompido por sucessivos problemas mecânicos, incluindo três pneus furados, que obrigaram o grupo a parar por quase uma hora.

Mesmo em meio às dificuldades, os torcedores mostraram criatividade e resiliência. Em uma borracharia, improvisaram um “banho de balde” para tentar recuperar o mínimo de conforto. A estrada também apresentou diversos bloqueios, deixando o trajeto parado por longos períodos.

Com tantos imprevistos, a previsão de chegada ao Peru foi ajustada para as 15h (horário local, 17h em Brasília) de sábado, praticamente em cima da hora. Ainda assim, o clima entre os rubro-negros segue de confiança. “Se os caras jogarem metade do perrengue que a gente tá passando, a gente sabe que esse caneco vem pra gente”, disse um torcedor.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 29/11/2025 17:28 / atualizado em 29/11/2025 17:32
SIGA
x