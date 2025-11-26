Lembra dele? Milu, o gato vidente, crava o campeão da Libertadores

Assim como em outros vídeos, o tutor de Milu, Natan Antônio Pinheiro, colocou os potinhos de ração com o escudo dos dois times e o gatinho escolhe qual pote deseja comer e, portanto quem vencerá a partida. - (crédito: Material cedido ao Correio )

O gatinho Milu, famoso gato vidente das redes sociais, cravou o vencedor da final da Conmebol Libertadore. O confronto entre Palmeiras e Flamengo ocorrerá no próximo sábado, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Agora, Milu segue direto ao pote do Palmeiras, cravando o time alviverde como vencedor da edição de 2025 da Libertadores.

Milu ficou conhecido por acertar resultados de diversos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-americana. Os vídeos começaram a ser gravados em 2022, durante a Copa do Mundo e, desde então, fazem sucesso nas redes.

Disputa pelo título do Brasileirão se acirra às vésperas da final da Libertadores

Antes do confronto decisivo pela Libertadores, Palmeiras e Flamengo — líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro — entraram em campo nesta terça-feira (25/11) em pela 36ª rodada. Em Porto Alegre, o Palmeiras acabou derrotado por 3 a 2 pelo Grêmio. Já o duelo entre Atlético-MG e Flamengo, realizado em Belo Horizonte, terminou empatado.

O resultado na capital mineira ampliou para cinco pontos a vantagem do Flamengo na ponta da tabela, a apenas duas rodadas do fim do Brasileirão. Com isso, uma vitória simples no próximo compromisso garante matematicamente o título ao clube rubro-negro. Para seguir sonhando com a taça, o Palmeiras precisa vencer seus dois últimos jogos e ainda torcer por dois tropeços do rival carioca.