Flaco Lopez lamenta vice e diz que Palmeiras precisa "levantar a cabeça"

Flaco Lopez sofreu com a marcação do Flamengo durante a final - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

O Palmeiras lutou, mas não conseguiu evitar o vice-campeonato da Libertadores. Em um dia de pouca inspiração, o alviverde perdeu para o Flamengo por 1 x 0, neste sábado (29/11), em Lima, no Peru, e deixou escapar o tetracampeonato. Dessa forma, o centroavante Flaco Lopez lamentou a derrota para o arquirrival carioca.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Foi uma partida difícil. Tentamos de tudo, mas infelizmente não conseguimos nosso objetivo. Temos que seguir trabalhando e levantar a cabeça. O Palmeiras tem sempre que estar brigando por todos os títulos. Hoje não conseguimos, mas vamos seguir tentando", disse Flaco Lopez.

Em um jogo muito truncado, o Palmeiras passou por problemas durante os 90 minutos. Afinal, o Flamengo começou melhor e tendo mais volume. Contudo, o alviverde não permitiu o rubro-negro criar chances claras. Porém, em um deslize na bola parada, a defesa vacilou e permitiu Danilo, sozinho, marcar aos 22 minutos.

Com a derrota, o Palmeiras perdeu a oportunidade de se tornar o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Dessa forma, permanece com três, assim como Grêmio, Santos e São Paulo. Precisando juntar os cacos, o Verdão volta a campo na próxima quarta-feira (3/12), às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Brasileirão. E pode amargar mais um vice no ano.