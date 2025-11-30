Em jogo movimentado, Corinthians e Botafogo ficam no empate em Itaquera

Corinthians e Botafogo fizeram um jogo equilibrado e empataram em 2 a 2 na Neo Química Arena neste domingo (30), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Raniele abriu o placar para Timão, enquanto Cuiabano e Barrera – este um golaço – viraram para os cariocas. Na reta final da partida, Gustavo Henrique deixou tudo igual, em resultado que não foi bom para nenhuma das duas equipes.
O resultado recolocou o Botafogo na quinta colocação, agora com 59 pontos, dentro do grupo que garante vaga direta à Libertadores. Enquanto isso, o Corinthians fica em nono, com 46.
Na próxima rodada, o Corinthians visita o Fortaleza na quarta-feira (3), às 19h (de Brasília). No dia seguinte, o Alvinegro carioca visita o Cruzeiro às 19h30.
Corinthians abre o placar no início do jogo
Sem Memphis Depay, o técnico Dorival Júnior optou por escalar o jovem Dieguinho no ataque ao lado de Yuri Alberto, deixando Talles Magno, Romero e Gui Negão no banco. A opção mostrou-se acertada no início da partida. Afinal, ele ajudou a equipe na marcação sob pressão, que gerou grandes chances no ataque.
Em uma delas, Léo Linck tocou na fogueira para Newton, que perdeu para Raniele. Dieguinho ficou com a bola e devolveu para o volante abrir o placar para o Timão. O time da casa seguiu tendo mais volume, e Matheuzinho obrigou o goleiro rival a boa defesa. O lateral foi protagonista de um importante lance defensivo. Afinal, em contragolpe do Botafogo, Artur avançou e cruzou para o corte do jogador corintiano, em lance que estava em desvantagem de 3 contra 1.
Em seguida, a melhor chance do Botafogo no primeiro tempo. Savarino, que viria a se lesionar minutos depois, recebeu pela esquerda, puxou para o meio e finalizou. O goleiro Hugo Souza fez grande defesa e a bola ainda pegou na trave. No fim da etapa, Matheuzinho quase ampliou em cobrança de falta.
Mudanças dos dois lados surtem efeito
O Botafogo se soltou um pouco mais no segundo tempo, principalmente por estar em desvantagem no placar. Assim, aos 14 minutos, a estrela do argentino Montoro entrou em ação. Ele achou Cuiabano, que bateu na saída de Hugo Souza para empatar. O Corinthians não se encontrava em campo, e o técnico Dorival Júnior mexeu no meio de campo para elevar o rendimento do time. Contudo, quem marcou foi o Botafogo. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Barrera acertar um lindo voleio para virar o marcador.
Davide Ancelotti precisou fazer uma segunda alteração por lesão. Montoro sentiu dores no quadril e deixou o campo para o lugar de Santi Rodríguez. No lance seguinte, o Corinthians quase empatou. Após cobrança de escanteio, Gustavo Henrique bateu para o meio da área e João Pedro Tchoca finalizou. Arthur Cabral tirou em cima da linha. O atacante quase marcou o terceiro do Botafogo em contragolpe, puxado por Santi Rodríguez, mas acabou mandando para fora.
CORINTHIANS 2 X 2 BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro – 36ª rodada
Data-Hora: 30/11/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri, 28’/2°T); Raniele, Carrillo (André, 17’/2ºT), Breno Bidon (Maycon, 17’/2ºT) e Garro (Vitinho, 28’/2°T); Yuri Alberto e Dieguinho (Gui Negão, 28’/2°T). Técnico: Dorival Júnior.
BOTAFOGO: Léo Linck; Mateo Ponte, David Ricardo, Marçal e Cuiabano; Marlon Freitas, Newton (Allan – intervalo) e Savarino (Montoro, 31’/1°T) (Santiago Rodríguez, 24’/2°T); Artur, Joaquín Correa (Barrera – intervalo) e Kadir (Arthur Cabral, 12’/2ºT). Técnico: Davide Ancelotti
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Rafael Traci (SC)
Público presente: 37.959
Público pagante: 37.599
Renda: 2.694.558,00
GOLS: Raniele – 7’/1°T (1-0), Cuiabano – 14’/2ºT (1-1), Barrera – 21’/ºT (1-2), Gustavo Henrique – 36’/2°T (2-2)
Cartões amarelos: Raniele, Matheuzinho, Maycon (COR); Mateo Ponte, Newton, Allan, Arthur Cabral, Santi Rodríguez (BOT)
Cartão vermelho: Jeffinho (BOT)
