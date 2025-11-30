Taça do tetra da Libertadores do Flamengo quebra durante a comemoração

Time e torcida do Flamengo fazem festa no Rio para comemorar tetra do Flamengo - (crédito: Foto: Gabriel Rodrigues / Jogada10)

Em meio à euforia pela conquista do tetracampeonato da Libertadores pelo Flamengo neste domingo (30), torcedores e jornalistas perceberam que a taça simplesmente quebrou. A imagem genérica de um jogador, localizada na parte superior do troféu, perdeu um pedaço, e alguém a remendou com fita adesiva.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Mesmo com esse "perrengue chique", os jogadores, a diretoria e, sobretudo, a torcida do Flamengo comemoraram intensamente pelas ruas do Centro do Rio de Janeiro. Cerca de 250 mil torcedores saíram de casa para participar da celebração. Porém, a festa terminou com uma nota triste: um tumulto envolvendo a polícia durante a dispersão da folia.

O Flamengo conquistou o tetracampeonato da Libertadores ao derrotar o Palmeiras por 1 a 0 na final, na noite do último sábado (29), em Lima (PER). Antes disso, o Rubro-Negro havia vencido o Internacional, o Estudiantes (ARG) e o Racing (ARG) nas fases anteriores. Na fase de grupos, o time comandado por Filipe Luís suou, mas, mesmo assim, avançou em segundo lugar em um grupo que também incluía Central Córdoba (ARG), LDU (EQU) e Deportivo Táchira (VEN). Além disso, os três primeiros chegaram a 11 pontos, e o Fla garantiu a classificação graças a isso ao saldo de gols.

Festa mais curta

Vale lembrar que o Flamengo abreviou a festa do título também por causa do Brasileirão. O clube precisa chegar 100% fisicamente ao confronto contra o Ceará, duelo que pode confirmar a conquista rubro-negra, na quarta-feira (3/12), às 21h30, no Maracanã, pela 37ª rodada.

O Flamengo assegura o título com uma vitória simples e/ou caso o Palmeiras tropece na visita ao Atlético-MG, no mesmo dia e horário. Após enfrentar o Alvinegro, o Fla encara o Mirassol na última rodada do campeonato, em 7/12. Por fim, disputará até três partidas no Intercontinental, entre 10 e 17/12, no Catar.