Taça do tetra da Libertadores do Flamengo quebra durante a comemoração

Em meio à euforia pela conquista do tetracampeonato da Libertadores pelo Flamengo neste domingo (30), torcedores e jornalistas perceberam que a taça simplesmente quebrou. A imagem genérica de um jogador, localizada na parte superior do troféu, perdeu um pedaço, e alguém a remendou com fita adesiva.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Mesmo com esse "perrengue chique", os jogadores, a diretoria e, sobretudo, a torcida do Flamengo comemoraram intensamente pelas ruas do Centro do Rio de Janeiro. Cerca de 250 mil torcedores saíram de casa para participar da celebração. Porém, a festa terminou com uma nota triste: um tumulto envolvendo a polícia durante a dispersão da folia.
O Flamengo conquistou o tetracampeonato da Libertadores ao derrotar o Palmeiras por 1 a 0 na final, na noite do último sábado (29), em Lima (PER). Antes disso, o Rubro-Negro havia vencido o Internacional, o Estudiantes (ARG) e o Racing (ARG) nas fases anteriores. Na fase de grupos, o time comandado por Filipe Luís suou, mas, mesmo assim, avançou em segundo lugar em um grupo que também incluía Central Córdoba (ARG), LDU (EQU) e Deportivo Táchira (VEN). Além disso, os três primeiros chegaram a 11 pontos, e o Fla garantiu a classificação graças a isso ao saldo de gols.
Festa mais curta
Vale lembrar que o Flamengo abreviou a festa do título também por causa do Brasileirão. O clube precisa chegar 100% fisicamente ao confronto contra o Ceará, duelo que pode confirmar a conquista rubro-negra, na quarta-feira (3/12), às 21h30, no Maracanã, pela 37ª rodada.
O Flamengo assegura o título com uma vitória simples e/ou caso o Palmeiras tropece na visita ao Atlético-MG, no mesmo dia e horário. Após enfrentar o Alvinegro, o Fla encara o Mirassol na última rodada do campeonato, em 7/12. Por fim, disputará até três partidas no Intercontinental, entre 10 e 17/12, no Catar.
Saiba Mais
- Esportes Em jogo movimentado, Corinthians e Botafogo ficam no empate em Itaquera
- Esportes Polícia afirma que palmeirense pulava em ônibus antes de bater a cabeça em ponte
- Esportes Domingo consolida retorno do DF ao mapa do automobilismo com a Stock Car
- Esportes Palmeiras evita torcida e imprensa em retorno melancólico de Lima e encontra CT vazio
- Esportes Léo Pereira descarta provocação contra o Palmeiras: "Nada de revanche"
- Esportes Abel vê resultado justo na final da Libertadores: "Flamengo foi melhor"