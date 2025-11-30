Stock Car: com a bênção do pai, Nelsinho Piquet vence em Brasília

Nelsinho Piquet comemora a vitória na etapa Brasília da Stock Car, a 11ª e penúltima da temporada - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Quando venceu a classificação e garantiu a pole position no sábado (29/11), Nelsinho Piquet não sabia o que lhe aguardava para a corrida principal da Stock Car Pro. Na tarde deste domingo (30/11), a cena foi bonita: sob o comando do próprio Mini Cooper, ‘Nelsão’ Piquet puxou o grid e inaugurou a largada no autódromo batizado com o nome dele. O filho, correndo pela Mitsubishi #33 da Scuderia Bandeiras, largou na primeira posição e de lá não saiu mais. Conquistou, com imposição, a vitória da etapa de Brasília, cidade onde não nasceu, mas fora criado, no “quintal” da família: um fim de semana perfeito.

Como escrito no hino oficial de Brasília, “o candango sorri feliz”. Aplaudido de pé pela torcida e com um carro recheado de referências à capital, como a Catedral, Palácio da Alvorada e o próprio traçado do autódromo, além da própria bandeira do Distrito Federal, Nelsinho subiu no pódio. No pódio, não poderia ser diferente. Nelson Piquet, o pai, fez questão de entregar o troféu nas mãos do filho. A cena emocionou tanto a família, quanto o público presente.

Em entrevista à Stock Car, Nelsinho se declarou: “A corrida teve cinquenta minutos, mas pareceu cinco horas. Eu estava com o nível de concentração muito alto e sentia que tinha que entregar isso para a minha cidade, minha família e meus patrocinadores. Do jeito que a gente fez, com as homenagens (à cidade) que fizemos no meu carro e no meu macacão, com a minha família toda presente e a reinauguração do Autódromo que estava fechado há 11 anos, vai ficar comigo para sempre. Provavelmente, um dos finais de semana mais especiais da minha carreira".

Nelsinho Piquet não foi o único piloto da capital a subir no pódio em casa. Lucas Foresti, brasiliense de nascença, desbancou Felipe Massa e assumiu a 3ª colocação na reta final da corrida e também saiu com mais um troféu para a estante de casa. Com o #12 da AMattheis Vogel, o piloto criado nascido e criado na Asa Sul subiu ao pódio pela primeira vez nesta temporada, com sabor especial, com toda a família reunida.

Às lágrimas, Foresti se emocionou. “Difícil falar sobre tudo isso. Ontem (sábado), foi complicado por conta da desclassificação. Estávamos em quinto, e minha meta era chegar em terceiro. Fiquei com isso na cabeça, foi meu mantra: chegar em terceiro. E deu certo. Subir no pódio aqui foi maravilhoso. Agradecer à minha equipe, pois o carro estava muito bom”, contou, com dificuldade de se expressar.

Lucas Foresti celebra o terceiro lugar na etapa Brasília na Stock Car (foto: Luís Moreira/CB/D.A. Press)

Líder geral da Stock Car Pro Series e campeão da corrida sprint de ontem, o paraense Felipe Fraga completou o pódio com os colegas da capital com a 2ª colocação da principal. Foi eleito, ainda, o Man of the Race do fim de semana. Nesta etapa de Brasília, com o Mitsubishi #88 da Eurofarma, o piloto somou 139 pontos e pode garantir o título na sprint da próxima e última etapa, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Fraga tinha chances de se sagrar campeão desta edição do campeonato nesta etapa, caso terminasse em primeiro, mas sabia que era improvável. “Era muito difícil de acontecer. Eu abri (vantagem) neste fim de semana, o que eu não abri no ano inteiro, então não consigo reclamar. Agora, é focar na final. Faltam duas corridas, mas tudo pode acontecer. Tenho que ter humildade e resiliência, mas, está perto.”



