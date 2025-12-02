Rumo à Libertadores 2026: conheça os classificados até agora

Flamengo e Palmeiras são dois dos oito representantes do fltebol brasileiro na Libertadores de 2026 - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Libertadores de 2026 já conhece 35 dos seus 47 concorrentes ao título. O país com mais representantes é o Brasil. Inicialmente, teria sete vagas, mas ganhou mais uma por ter o atual campeão da Libertadores. Depois vem a Argentina, com sete vagas. Seriam seis, mas ganhou mais uma por ter o atual campeão da Sul-Americana (Lanús).

Alguns países ainda contam apenas com um time já conhecido, pois as vagas restantes dependerão de competições que ainda não terminaram (como o Brasil, que ainda terá uma vaga pela Copa do Brasil) ou de ligas nacionais que ainda estão em andamento.

Veja abaixo as vagas por país, quem já garantiu participação e quais ainda estão em aberto.Concorrentes da Libertadores-2026.

Brasil (8 vagas)

Flamengo

Palmeiras

Cruzeiro

Mirassol

Botafogo

Fluminense

Bahia

Resta uma vaga: Campeão da Copa do Brasil ou 8º colocado do Brasileiro.

Argentina (7 vagas)

Lanús (campeão da Copa Sul-Americana 2025)

Platense (campeão do Torneio Apertura).

Independiente Rivadavia (campeão da Copa da Argentina).

Rosario Central.

Boca Juniors.

Argentinos Juniors.

Resta uma vaga, que vai para o Campeão do Clausura ou por pontuação geral.

Bolívia (4 vagas)

Always Ready.

The Strongest.

Bolívar.

Resta uma vaga (Copa da Bolívia).

Chile (4 vagas)

Coquimbo Unido (campeão do Campeonato Chileno).

Restam três vagas, duas pelo Campeonato Chileno e um pela Copa do Chile.

Colômbia (4 vagas)

Independiente Santa Fe (campeão do Torneio Apertura).

Restam três vagas (Torneio Clausura e dois times com mais pontos, exceto campeões na soma de Apertura e Clausura.

Equador (4 vagas)

Independiente del Valle (1º colocado da fase inicial do Campeonato Equatoriano).

Restam três vagas: Campeão Equatoriano, 1º colocado da fase final e Campeão da Copa do Equador.

Paraguai (4 vagas definidas)

Libertad (campeão do Torneio Apertura).

Cerro Porteño (campeão do Torneio Clausura).

Guaraní (2º colocado na tabela anual do Campeonato Paraguaio).

2 de Mayo (vice-campeão da Copa do Paraguai).

Peru (4 vagas definidas)

Universitario (campeão do Campeonato Peruano).

Alianza Lima (garantido através do Campeonato Peruano).

Cusco (garantido através do Campeonato Peruano).

Sporting Cristal (garantido através do Campeonato Peruano).

Uruguai (4 vagas definidas)

Nacional (campeão do Campeonato Uruguaio).

Peñarol (vice-campeão do Campeonato Uruguaio).

Liverpool (3º colocado na tabela anual do Campeonato Uruguaio).

Juventud (4º colocado na tabela anual do Campeonato Uruguaio).

Venezuela (4 vagas definidas)

Universidade Central (campeã ou vice-campeã do Campeonato Venezuelano).

Deportivo La Guaira (classificado via tabela geral do Campeonato Venezuelano).

Carabobo (classificado via tabela geral do Campeonato Venezuelano).

Deportivo Táchira (classificado via tabela geral do Campeonato Venezuelano).