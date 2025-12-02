Flamengo rompe barreira dos R$ 2 bilhões e mira hegemonia estilo "Bayern"

Times se enfrentaram no Mundial de Clubes deste ano - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo atingiu um patamar financeiro inédito e isolado no futebol sul-americano. O clube se tornará o primeiro do Brasil a superar a marca de R$ 2 bilhões em receitas em uma única temporada. A diretoria estimava inicialmente R$ 1,8 bilhão, mas o título da Copa Libertadores mudou o cenário. A conquista continental, sozinha, injetará mais R$ 128 milhões nos cofres rubro-negros. Além disso, os números podem aumentar dependendo do desempenho na Copa Intercontinental, onde o campeão recebe cerca de R$ 31 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Esse poderio financeiro coloca o Rubro-Negro em uma posição de domínio que especialistas começam a comparar ao Bayern de Munique na Alemanha. No Brasil, o Flamengo já havia sido pioneiro ao bater o primeiro bilhão em 2022. Para efeito de comparação, o Palmeiras, principal rival, estima fechar 2025 com R$ 1,6 bilhão. Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia e CEO da Squadra Sports, analisa essa disparidade.

"Há, sim, uma tendência de que os clubes grandes e organizados do país sigam dominando e ampliem esse domínio nos próximos anos. No futebol nada é garantido, mas hoje o cenário aponta para isso. A superioridade de clubes como o Flamengo é fruto de duas coisas muito claras: tamanho econômico e organização, com as finanças equilibradas e a estrutura fortalecida", afirma Bellintani.

Sucesso além do dinheiro

Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados, reforça que o sucesso vai além do dinheiro imediato e passa pela reestruturação feita anos atrás.

"O destaque do Flamengo no cenário nacional e internacional está também relacionado às receitas, mas este não é o único elemento importante. Estamos falando de uma gestão que se tornou referência no futebol brasileiro, principalmente quando tratamos de profissionalização e boas práticas de governança. A meu ver, estes, sim, são os elementos essenciais que permitem a maior competitividade que hoje se vê em campo", diz Assayag.

Leia também: Taça do tetra da Libertadores do Flamengo quebra durante a comemoração



Ele acrescenta sobre o processo doloroso, mas necessário:

"O exemplo do Flamengo é bastante ilustrativo. O clube abdicou de montar grandes times por alguns anos, com o objetivo de diminuir o tamanho da dívida e pagar as contas. Só depois, com o orçamento mais equilibrado e a capacidade de gerar caixa sendo recuperada, começou a mirar resultados esportivos mais ambiciosos. É um caminho mais difícil, mas o rubro-negro mostrou que, no médio e longo prazos, vale a pena."

Flamengo concorre a prêmio internacional

O reconhecimento internacional também cresce. Flamengo e Palmeiras concorrem ao prêmio de melhor clube do mundo no Globe Soccer Awards, ao lado de gigantes como o próprio Bayern. Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, explica a mecânica desse sucesso contínuo.

"Clubes melhor administrados, no longo prazo, tendem a gerar mais receitas e reduzir custos. Com maior superavit, eles tendem a formar equipes e elencos melhores. Esses, geram mais premiações e receitas com transferências, em um circulo virtuoso, que permite acessar melhores atletas e vencer mais jogos com eles. Esses jogos, isolados, são imprevisíveis, mas um grande conjunto deles, não", aponta Freitas.

Por fim, Thales Rangel Mafia, gerente de marketing da Multimarcas Consórcios, destaca como essa gestão atrai parceiros e reforça a marca.

"Trata-se de um case avançado de monetização da paixão. A austeridade e a transparência atraem marcas globais e viabilizam investimentos em elencos de nível europeu, criando um círculo virtuoso: a gestão gera receita, que compra qualidade técnica, que por sua vez valoriza ainda mais a marca e atrai novos investidores", avalia Mafia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.