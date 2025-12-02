Confira os resultados do primeiro dia da Super Copa Capital Sub-17

Quinho Futebol Clube, do Rio Grande do Norte, estreou com vitória diante do Porto Vitória-ES e assumiu a liderança do Grupo A - (crédito: Vinicius Henrique/ @vinifotografiavf)

Iniciou-se a Supercopa Capital Sub-17 de 2025. Espalhados pelo Distrito Federal, quatro estádios ficaram a cargo de receber as partidas inaugurais do maior torneio de base do país na faixa etária até 17 anos. Ao todo, oito partidas do Grupo A ao D foram realizadas na tarde desta segunda-feira (1/12). “Dono” da competição, o Capital estreou com derrota para o Novorizontino-SP, por 4 x 3, assim como o Penharol, campeão do Candanguinho Sub-17, batido pelo Barra-SC. Os outros dois candangos, Real Brasília e Canaã, estreiam nesta terça, contra Guarani-SP e Galvez-AC, respectivamente.

Com a derrota, Capital encerrou a primeira rodada na 3ª posição do Grupo A, com sede no Estádio JK. Quem lidera a chave é o Quinho Futebol Clube-RN. A equipe potiguar não teve dificuldades para bater o Porto Vitória-ES, por 2 x 0. Gabriel Passos inaugurou o marcador em um golaço: recebeu em profundidade, deu um chapéu no goleiro e abriu o placar. No segundo tempo, Ariel fechou a conta em mais um belo gol. Por conta do saldo, o Novorizontino ocupa a vice-liderança, depois de bater os donos da casa.

Na chave B, quem lidera é o São José-SP. Com um 4 x 0 imponente sobre a equipe do I9 FC, a equipe somou três pontos e iniciou com folga na liderança. Luís Junqueira, Kauã Diniz, João Martins e Nicolas marcaram na goleada. O outro jogo do grupo, entre Atlético Mineiro e Cuiabá, terminou em 1 x 1. João Teixeira marcou para os meninos do Galo, enquanto Widney empatou para os matogrossenses. Os dois duelos foram realizados no Estádio Bezerrão, no Gama.

A partida de mais holofotes do dia foi entre Palmeiras e Vitória. Pelo Grupo C, os palmeirenses não tomaram conhecimento do rubro-negro no Estádio Abadião. Na goleada por 5 x 0, até o goleiro Luis Fernando, em uma reposição de bola, encobriu o guarda-redes baiano e anotou o dele. Além do jovem arqueiro do Verdão, Murilo Felpa, Kauã Nunes (2) e Renan Corrêa balançaram as redes na goleada. No outro jogo da chave, o Barra, de Santa Catarina, bateu o Penharol, também do DF, por 2 x 1.

O Grupo D reservou surpresas. O Boavista, do Rio de Janeiro, pouco se importou com a fama dos ‘Meninos da Vila’ e aplicou um sonoro 3 x 0 sobre o Santos, no Estádio Defelê, na Vila Planalto. Pedro marcou duas vezes e Ryan fechou o caixão santista. Para o segundo jogo, entre Caxias-RS e Sport Club Belém, Franchesco marcou, de cabeça, o único gol da partida: 1 x 0 para os gaúchos.

Pelo regulamento, os 32 clubes são divididos em oito grupos com quatro times em cada. As chaves se enfrentam entre si e, após três rodadas, os dois melhores colocados avançam para a disputa do mata-mata. Todos os jogos serão transmitidos pela Sportinnet no YouTube.

