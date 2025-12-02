Autor do gol da Libertadores do Flamengo, Danilo mantém caso discreto com modelo

O herói improvável do tetracampeonato do Flamengo na Libertadores, dessa vez com vitória sobre o Palmeiras, em Lima, no último sábado (29/11), Danilo passa por momento especial também fora de campo. Isso porque o lateral-direito de origem encontrou um novo amor no mesmo ano em que se separou da antiga esposa, Clarice Sales. O jogador vive um caso há meses com a também mineira Isabela Rodrigues. Inclusive, os dois prezam pela discrição em seu relacionamento.

A nova companheira e conterrânea nasceu na cidade de Leopoldina, mas reside em Juiz de Fora, pouco mais de dez anos. Danilo é originário de Bicas, local onde é dono de uma fazenda, e sua família continua sendo moradora da região. A distância não é problema para o novo casal, já que o imóvel do defensor do Flamengo no interior de Minas e a cidade de Juiz de Fora estão separados por um trajeto que leva 45 minutos de carro.

Isabela Rodrigues também prefere a discrição no relacionamento, bem como o jogador do Flamengo. A prova que os dois fizeram um acordo por um envolvimento discreto é que a modelo até segue o defensor, mas ele não retribuiu a atitude em nenhum momento. No entanto, ele acompanha nas redes sociais as postagens de uma das melhores amigas de seu atual affair.

Paixão pelo Flamengo, trajetória como modelo e advogada

Importante destacar que a mineira já era flamenguista antes mesmo de Danilo se transferir para o Rubro-Negro no começo deste ano. Por sinal, a amiga é a fiel escudeira de Isabela nas idas aos estádios em dias de partidas do time do coração. Depois do título da Libertadores, as duas compartilharam uma sequência de fotos para confirmar suas presenças no Maracanã para acompanhar a decisão e comemorar o título.

Isabela tem 29 anos, é advogada, modelo e dona de uma marca de roupas para o estilo de vida saudável, que fica em Juiz de Fora. Ela faz sucesso nas redes sociais com os pouco mais de 28 mil seguidores. Inclusive, um dos seus principais costumes é expor seus hábitos saudáveis, especialmente com a prática de esportes.

A affair de Danilo costuma praticar modalidades como handebol, beach tênis, realizar provas de corridas de rua, além de fazer ioga e pilates. Ela atua como modelo desde os seus 18 anos e ganhou a votação para ser Miss Leopoldina em 2016. Com isso, no ano seguinte, concorreu para Miss Mundo Minas Gerais, porém não conquistou a premiação.

Isabela cursou Direito e concluiu a graduação em 2020. Além disso, foi estagiária da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional entre 2017 e 2019. Por sinal, em seu currículo consta a pós-graduação em processo penal.

Divórcio de Danilo após casamento de 17 anos

Clarice Sales e o defensor do Flamengo não estão mais juntos desde antes do jogador confirmar seu retorno ao Brasil, em janeiro, porém não de forma oficial. A ex-esposa também é natural de Bicas. Os dois se conheceram na adolescência e ficaram casados por 17 anos.

Danilo adotou a discrição em sua vida pessoal desde a época em que oficializou a sua união com Clarice. A propósito, o perfil da ex-companheira nas redes sociais era privado até alguns meses atrás. Atualmente, ela também é proprietária de uma loja em Juiz de Fora.

Apesar do fim do relacionamento, indícios apontam que a relação atualmente é amistosa entre eles. A antiga esposa foi aos Estados Unidos em junho para acompanhar a disputa do Mundial de Clubes ao lado dos filhos. Eles queriam estar próximos do pai durante a disputa da competição. No mesmo período ocorreu o aniversário do filho mais velho e ex-casal posou junto para foto.