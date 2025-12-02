Organização LGBT entra com ação no STJD contra Abel Braga e Internacional

Abel Braga retorna ao Internacional para tentar ajudar na missão de escapar do rebaixamento - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

A declaração homofóbica de Abel Braga em sua coletiva de apresentação, no último domingo (30/11), em seu retorno ao Internacional, pode não passar impune. Isso porque o grupo Arco-Íris LGBTI+ entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça (STJD) em que o Colorado e o experiente profissional são alvos. O processo também envolve uma afirmação de caráter preconceituoso contra mulheres, e que teve Ramón Díaz, ex-treinador da equipe, como autor.

Assim, a solicitação da entidade visa que a Procuradoria do STJD faça denúncias contra o Inter, além dos treinadores Abel Braga e Ramón Díaz. O pedido também exige práticas que envolvam reparação inspiradas em iniciativas afirmativas. Alguns exemplos são a presença e colaboração em cursos e seminários, além de planejamentos que focam na precaução deste tipo de ocorrência. Outra possibilidade é o desenvolvimento de campanhas públicas para educar a população.



Entidade se baseia em regulamento do CBJD para pedir punição ao Internacional

O grupo Arco-Íris argumenta que as duas ocorrências consecutivas em que Abel Braga e Ramón Díaz foram protagonistas comprovam um "padrão preocupante". Além disso, caracteriza-se como "clara violação das normas desportivas". Ao solicitar a punição, a entidade se baseia no regulamento do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). No documento, estipula-se uma punição de até dez partidas e pagamento de uma multa de R$ 100 mil.

O texto também cita eventuais sanções ao clube, caso um número relevante de pessoas ligadas à agremiação ou seus torcedores tenha sido autora da transgressão. A entidade também utiliza como referência uma decião anterior do STJD, que aplicou uma sanção no atacante Dudu, atualmente no Atlético. Na oportunidade, o jogador praticou misoginia contra Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Vale destacar que Abel Braga tentou amenizar a polêmica com um pedido de desculpas pelas suas redes sociais após repercussão negativa de sua declaração.