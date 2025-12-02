Neymar é preservado de treino do Santos e Tiquinho inicia tratamento

O Santos não contou com Neymar nas atividades realizadas no CT Rei Pelé na tarde desta segunda-feira (1º/12). O craque acabou sendo preservado do treinamento para não forçar o joelho esquerdo e realizou exercícios na parte interna do complexo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O jogador está com uma lesão no menisco do joelho, mas deve voltar a campo para encarar o Juventude, na próxima quarta (3/12), em um duelo decisivo para o time no Brasileirão. Na última partida, Neymar atuou por quase 90 minutos, marcou um gol e deu uma assistência na vitória contra o Sport.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Outra baixa na equipe foi a do atacante Tiquinho Soares. Apesar dos exames não detectarem alguma lesão, o jogador segue reclamando de dores na região posterior do joelho esquerdo e realizou tratamento na parte interna do CT.
Em campo, Vojvoda comandou um treinamento tático e outro técnico, com foco na partida em Caxias do Sul. Fora da zona de rebaixamento, o Santos encara o jogo contra o Juventude como uma decisão. Com 41 pontos, o Peixe precisa manter a vantagem para cima do Internacional para depender apenas de si para evitar o rebaixamento.
Saiba Mais
- Esportes Yuri Alberto treina no Corinthians e aguarda por resultados de exames
- Esportes Confira os resultados do primeiro dia da Super Copa Capital Sub-17
- Esportes Autor do gol da Libertadores do Flamengo, Danilo mantém caso discreto com modelo
- Esportes Fluminense lança camisa em homenagem ao ex-zagueiro Edinho
- Esportes Rumo à Libertadores 2026: conheça os classificados até agora
- Esportes Flamengo rompe barreira dos R$ 2 bilhões e mira hegemonia estilo "Bayern"