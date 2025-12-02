Empresa bate recorde de entregas no dia da final entre Flamengo e Palmeiras

A decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, no último sábado (29/11), em Lima, possibilitou a Ambev alcançar um recorde histórico. Afinal, através do aplicativo Zé Delivery, a produtora de cerveja realizou 500 mil entregas no dia da final. Inclusive, as cidades que mais fizeram pedidos foram Rio de Janeiro, com 25% das vendas, e São Paulo, com 22%. A principal comercialização da empresa e aplicativo de entregas foi a lata de cerveja da Brahma, de 300 ml.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Anteriormente, o maior número de entregas do Zé Delivery em um dia foi no Natal, com 466 mil. As estatísticas comprovam a relevância que o aplicativo conquistou no mercado. Especialmente pela praticidade que fornece aos torcedores por disponibilizar entregas em suas casas e poderem comemorar nos dias das partidas.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Emissoras tem marcas expressivas com a decisão entre Flamengo e Palmeiras

A final da edição de 2025 da Libertadores cumpriu as esperanças que a Globo e a Disney criaram com a partida decisiva. Isso porque o jogo teve audiência que se compara à reta final da novela "Vale Tudo". Além de condições semelhantes aos jogos da Seleção Brasileira durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No Rio de Janeiro, chegou a 37 pontos de média nas visualizações, com o auge de 41 na transmissão da emissora da família Marinho.

Assim, o índice de 40 pontos foi motivo de celebração na Globo, pois no cenário atual é gradativamente mais incomum na TV aberta. Em São Paulo, principal mercado do país neste aspecto, a média foi de 27 pontos de audiência, com 32 pontos sendo o máximo a alcançar na região da Grande São Paulo.

Importante destacar que cada ponto representa 199 mil telespectadores. A informação é da coluna "F5" da "Folha de São Paulo", que teve acesso às estatísticas.