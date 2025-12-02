Indícios apontam que gravidez da esposa de Bruno Henrique e influenciadora foram quase simultâneas

Bruno Henrique supostamente já tinha conhecimento da possibilidade de ser pai - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

A ação judicial que pede o reconhecimento de paternidade de Bruno Henrique ganhou novos desdobramentos. Isso porque indícios apontam que a produtora de conteúdo autora do processo e a esposa do atacante engravidaram na mesma época. Com isso, fontes próximas ao caso frisam que esta junção de dados transformam o cenário em delicado para o jogador.

Inclusive, é uma razão que justifica o motivo do caráter sigiloso do tema. A produtora de conteúdo Rosely Santiago, também conhecida como Ella Rose, entrou com uma ação na Justiça contra Bruno Henrique. O processo solicita que o atacante faça o reconhecimento de paternidade de uma criança de três anos.

Importante ressaltar que a condução do caso ocorre em sigilo judicial. De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, fontes revelaram que o jogador tinha ciência da gravidez de Ella e da possibilidade de ser o pai da criança. Entretanto, a situação era difícil, pois sua esposa, Gisele Ramalho, engravidou quase no mesmo período.



Bruno Henrique já tinha conhecimento do caso

Além disso, a influenciadora passava uma crise na sua vida pessoal. Na oportunidade, havia se separado do irmão de uma influenciadora famosa, Henrique Mosconi. Na sequência, o antigo casal decidiu reatar o relacionamento ainda durante a gestação de Ella.

Após o nascimento da criança, o ex-namorado e corretor de imóveis de luxo em Londrina decidiu registrar a criança como sua filha. As fontes também indicam que a família de Henrique construiu um apego com a criança. Também influenciou na decisão de manter a verdade em sigilo e tornou o cenário ainda mais difícil.

Assim, o intuito da produtora de conteúdo adulto foi realizar as etapas necessárias de maneira discreta. Entre eles solicitar um exame de DNA com discrição principalmente na tentativa de impedir que o caso se tornasse público. Além de evitar desavenças familiares e garantir a preservação de quem tem envolvimento na situação, especialmente a criança. Nos bastidores, os comentários apontam que Bruno Henrique tinha conhecimento de todas as condições que já foram formalmente notificadas na ação judicial.