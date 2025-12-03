Flamengo volta a focar no Brasileirão, prioridade da temporada

Luiz Araújo e Samuel Lino brincam durante o treino do Flamengo no Ninho do Urubu: ambos estão disponíveis para o duelo de hoje, no Maracanã, com todos os ingressos comercializados - (crédito: Adriano Fontes/Flamengo)

O supérfluo está conquistado. Falta a prioridade. Quando assumiu o Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, estabeleceu a Série A do Campeonato Brasileiro como preferência na lista dos possíveis títulos no calendário do clube rubro-negro. Três dias depois de ganhar a Libertadores por 1 x 0 contra o Palmeiras em Lima, no Peru, o time carioca pode bater a meta estabelecida pelo dirigente no primeiro mandato, nesta quarta-feira (3/12), às 21h30.

Com 75 pontos contra 70 do Palmeiras, basta superar o Ceará para colocar o nono título na competição na sala de troféus e sair da fila de cinco anos. O Flamengo também pode antecipar a conquista do título desde que ambos empatem ou percam. A última volta olímpica foi em 2020 sob o comando de Rogério Ceni. O time alviverde enfrenta o Atlético-MG, às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

A justificativa vai além do incômodo jejum do clube mais rico da América do Sul. "Este ano, com toda certeza, o Brasileirão é prioridade no Flamengo. Assunto discutido há muito tempo. Você tem mais dinheiro de premiação na Libertadores e Copa do Brasil, os modelos são diferentes. No Brasileirão você ganha com direitos de transmissão, premiação (de campeão) é mais baixa. Joga 38 vezes e 10 na Copa do Brasil, não precisa ter constância, consistência na Copa do Brasil, tem que ganhar 5 jogos. Libertadores são 13 jogos, tem que ganhar sete jogos, desde que ganhe o último", argumentou Bap em março deste ano.

"Se ganhar Copa do Brasil e Libertadores, você ganha R$ 203 milhões em jogos mata-mata. Brasileirão você ganha R$ 42 milhões jogando 38 partidas. (Mata-mata) joga menos partidas e ganha mais. O que vale para o torcedor? No nosso entendimento, vale mais o Brasileirão. Nossa prioridade é o Brasileirão, depois Libertadores, depois Copa do Brasil. Tomamos essa decisão, vamos ter gatilhos", finalizou em entrevista ao jornalista João Guilherme na FLATV.

A obrigação de ganhar o Brasileirão aumentou com o tetra da Libertadores. Decidir a Série A hoje significa a possibilidade de folga no fim de semana contra o Mirassol. O Flamengo estreia no próximo dia 10 na Copa Intercontinental contra o Cruz Azul do México nas quartas de final. Se vencer, terá pela frente o Pyramids do Egito antes do sonhado duelo com o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League no dia 17, em Doha.

A partida de hoje será a 74ª do Flamengo em 2025. O Cruz Azul chegará ao confronto da próxima quarta-feira no Catar com 54. Portanto, dias a mais de descanso fazem a diferença a fim de evitar eliminações precoces como a do Botafogo, em 2024, diante do Pachuca. Exausto após confirmar o título da Série A na última rodada, o Glorioso perdeu por 3 x 0.

Questionado sobre o desafio de manter o Flamengo no caminhos dos títulos depois do tetra na Libertadores, o técnico Filipe Luís dividiu a responsabilidade com Bap. "Essa é uma pergunta mais para o presidente do que para mim, mas sinto que sou parte desse processo. Posso dizer, com tranquilidade, que o clube, em 2013, começou a reestruturar-se, pagou as dívidas, passou anos difíceis. E com toda a torcida se converteu em uma potência", refletiu o dono da prancheta.

"Hoje, é um clube organizado, estruturado, com futuro. Faz muito bem o planejamento das temporadas seguintes e isso nos dá a possibilidade de lutar por títulos, não a garantia de ganhar. Mas dá a possibilidade por ter os melhores jogadores, estrutura, viagens... E isso facilita muito o trabalho e me sinto privilegiado", comentou depois da vitória sobre o Palmeiras no Peru.

Filipe Luís tem apenas um desfalque para a partida de hoje: o centravante Pedro. Portanto, pode usar força máxima. Aterrorizado pelo fantasma do rebaixamento, o Ceará tem dois jogadores suspensos por excesso de cartões, Matheus Bahia e Willian Machado, e um lesionado. Luiz Otávio está vetado pelo departamento médico.