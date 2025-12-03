Após vice, Palmeiras recolhe os cacos e visita o Atlético-MG

O Palmeiras tem remotíssimas chances de erguer o troféu da Série A do Campeonato Brasileiro. E é ainda com fé nessa possibilidade que entra em campo o time alviverde. Nesta quarta-feira (2/12), às 21h30, visita o Atlético Mineiro na Arena MRV, em duelo atrasado da 34ª rodada que reúne os vice-campeões da Sul-Americana e da Libertadores, frustrados com uma temporada de insucessos.

Após perder a final da Libertadores para o Flamengo, o Palmeiras deve, também, ver o rival carioca arvorar a taça do Brasileirão. Como definhou no momento mais importante da temporada e não ganhou nenhum dos últimos cinco jogos no torneio, o time alviverde deixou a liderança e se afastou da disputa do título.

São 70 pontos, cinco a menos que o líder Flamengo, que precisa de uma vitória contra o Ceará para confirmar o título. Frustrado com o vice da Sul-Americana, o Atlético-MG joga para afastar o risco de rebaixamento. O time mineiro tem 45 pontos e é 13º. Terá o apoio na Arena MRV de poucos torcedores, irritados com a temporada ruim da equipe.

Mesmo sentimento têm os palmeirenses, que devem ver o seu time terminar uma temporada sem conquistas pela primeira vez sob o comando de Abel Ferreira. "Não posso negar que nos últimos jogos, de fato, não temos tido um bom rendimento no Brasileirão", reconheceu o treinador em Lima, antes da final da Libertadores. Foram dois empates em casa com Vitória e Fluminense e três derrotas como visitante para Mirassol, Santos e Grêmio.

O treinador português não tem o brasiliense Felipe Anderson, que sofreu entorse no tornozelo depois que o atacante Carrascal caiu sobre sua perna na final da Libertadores. As outras baixas são Giay, Aníbal Moreno e Facundo Torres, todos suspensos. Depois de encarar o Atlético-MG, o Palmeiras fecha o Brasileirão no domingo contra o Ceará, em Fortaleza.