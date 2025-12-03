Inter prepara reunião para definir futuro de Abel Braga após o Brasileirão

O Internacional articula uma reunião entre Abel Braga e membros da diretoria para a próxima semana, logo após o encerramento do Brasileirão. O objetivo é discutir a possibilidade de o treinador assumir um novo cargo no clube. A direção, porém, afirma que o foco imediato está nas últimas duas partidas decisivas do campeonato: contra o São Paulo, nesta quarta-feira (3/12), e diante do Bragantino, no domingo (7/12).

A tendência é que o encontro ocorra entre domingo e segunda-feira, quando o Inter já saberá seu futuro na Série A. A cúpula colorada trabalha com a hipótese de nomear Abel Braga como coordenador técnico, função que o profissional desempenhou no Vasco em 2023. Internamente, dirigentes avaliam que a breve convivência de Abel com o elenco já contribuiu para mobilizar o grupo na busca pela permanência.

Além disso, a presença do técnico pode influenciar decisões para 2026, como a possível continuidade de Élio Carravetta em um cargo ligado à preparação física — ele foi o único membro da comissão a retornar ao clube ao lado de Abel. O treinador também manifestou o desejo de trabalhar com D’Alessandro, atual diretor esportivo e seu ex-comandado.

Abel Braga não exercia a função de técnico desde 2022 e interrompeu a aposentadoria para auxiliar o Inter na luta contra o rebaixamento. Contudo, ele ainda precisará avaliar dificuldades pessoais que podem limitar viagens frequentes. Mesmo assim, o clube projeta uma reorganização na diretoria e no elenco para a próxima temporada, e vê Abel como peça importante nesse processo.