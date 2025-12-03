Vasco não se livra do rebaixamento e pode se complicar na última rodada

Vasco perdeu para o Mirassol e pode se complicar no Brasileirão - (crédito: Foto: Pedro Zacchi / Agência Mirassol)

O Vasco ainda não se livrou do rebaixamento. Afinal, com a derrota para o Mirassol por 2 a 0, nesta última terça-feira (2/12), em São Januário, o Cruz-Maltino estacionou nos 45 pontos, mas ainda não escapou. Apesar das chances remotas, o Gigante da Colina pode chegar na última rodada correndo risco. Portanto, precisa secar os rivais nesta quarta (3/12).

Para se livrar do rebaixamento, o Vasco precisa torcer por tropeços do Santos e Fortaleza. O Peixe visita o Juventude, às 19h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, enquanto o Leão do Pici recebe o Corinthians, às 19h, no Castelão. Neste cenário, portanto, o Cruz-Maltino chegaria na última rodada sem riscos.

O cenário ainda é muito confortável. Afinal, mesmo em caso de vitória dos dois, o Vasco ainda pode escapar. Para isso, portanto, precisa torcer para o Bragantino vencer o Vitória, às 19h, em Bragança Paulista. Já no cenário de vitória de apenas um deles, o Cruz-Maltino precisa torcer por um vencedor no duelo em Bragança Paulista ou para Internacional não vencer o São Paulo.

Atualmente, o Vasco tem menos de 1% de risco de rebaixamento, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Contudo, este cenário pode mudar nesta quarta com o andamento da rodada. Portanto, os vascaínos vão precisar ficar ligados na telinha e com a calculadora na mão logo mais.