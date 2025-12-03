Site detalha encontro entre Léo Pereira e Flávia Saraiva; ex-namorado da ginasta se pronuncia

Léo Pereira e Flávia Saraiva passaram a noite juntos na mansão do jogador, diz jornal - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

A comemoração do título do Flamengo na Libertadores, realizada no último domingo (30) na casa do meia Carrascal, na Barra da Tijuca, segue dando o que falar. Quem esteve no local, presenciou o início de um clima de romance entre a ginasta Flávia Saraiva e o zagueiro Léo Pereira, que trocaram beijos durante a celebração e seguiram juntos para a residência do defensor rubro-negro após o evento.

O casal rubro-negro deixou a confraternização próximo ao fim e seguiram para residência do zagueiro, também na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo revelou uma fonte próxima ao jornal Extra, Flávia só deixou o local na manhã seguinte, segunda-feira, para seguir diretamente para o treino no Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Ambos já haviam se encontrado em outras ocasiões, mas o envolvimento amoroso só ocorreu no domingo passado.

Histórico recente de Léo Pereira

Nas últimas semanas, o zagueiro esteve no centro dos rumores sobre uma possível reconciliação com Karoline Lima, sua ex-namorada. O casal está separado desde setembro e, ainda segundo fontes, ensaiaram uma retomada do relacionamento, mas a reaproximação não avançou.

Ex-namorado de Flávia se manifesta

Em meio à repercussão do suposto affair, a empresária de Tulinho, ex-namorado da ginasta, se pronunciou para esclarecer boatos envolvendo seu cliente. Isso porque surgiram notícias de um possível atrito do ex de Flávia com o zagueiro do Flamengo.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, ela afirmou que Tulinho não se envolve em conflitos relacionados à vida pessoal de terceiros. A representante confirmou que o namoro dele com Flávia Saraiva chegou ao fim em 11 de novembro, por incompatibilidade de agenda.

Ainda segundo a empresária, Tulinho acompanha o universo do futebol. Ele inclusive segue o zagueiro nas redes sociais e já esteve com ele em festas no Rio de Janeiro, mas "não tem nada mais que isso e nunca tiveram problemas".