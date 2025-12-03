Neymar desconversa sobre futuro: "Minha vontade sempre é o Santos"

Camisa 10 teve uma noite inspirada contra o Santos e fez três gols - (crédito: Raul Baretta/ Santos FC.)

Neymar viveu uma noite mágica no Estádio Alfredo Jaconi. O camisa 10 marcou três gols na vitória do Santos por 3 x 0 sobre o Juventude, nesta quarta-feira (3/12). O desempenho de gala afastou o Peixe da zona de rebaixamento e trouxe alívio para a torcida. Na saída de campo, o jogador celebrou o resultado, mas manteve o mistério sobre a permanência para a próxima temporada.

Quando questionado se vai continuar no clube, o ídolo preferiu focar no momento presente, embora tenha declarado amor ao Santos. "Não sei (se continuará). Primeiro, quero terminar a temporada. Minha vontade sempre é o Santos em primeiro lugar", afirmou.

A declaração deixa o futuro em aberto, mas reforça o compromisso do atleta com a salvação do time neste ano. Antes de pensar em 2026, o Santos tem uma "final" na Vila Belmiro pela última rodada do Brasileirão. O jogador convocou a equipe para manter a intensidade. "Contente pela vitória, falta um jogo, na Vila temos que dar o nosso máximo", projetou o atacante.

Desabafo



Além de falar sobre o futuro, Neymar aproveitou para desabafar. O jogador vinha sofrendo críticas por atuações recentes e por questões disciplinares. No entanto, ele rebateu os questionamentos com uma performance de alto nível e palavras firmes.

"Sempre fui o Neymar em todos os jogos, às vezes, as coisas não acontecem como a gente quer, mas sempre estive aqui, sei jogar bola e vou dar meu máximo", assegurou. O camisa 10 também dividiu os méritos da goleada com o elenco.

"Muito feliz pelos gols, em ajudar o Santos, obviamente, sem os companheiros não conseguiria", discursou. Com os três pontos somados em Caxias do Sul (RS), o Santos chegou aos 44 pontos e subiu para a 14ª colocação. O time depende apenas de si para confirmar a permanência na Série A, diante de sua torcida na rodada final.