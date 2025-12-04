InícioEsportes
APOSTA ESPORTIVA

Bet explica confusão sobre aposta de invencibilidade do Flamengo

Prints de uma conversa entre um usuário e um atendente da plataforma viralizaram nas redes sociais após discussão sobre termo "empate" para validar aposta

E você, concorda que o Flamengo terminou o Brasileirão invicto no Maracanã? - (crédito: AlexandreVidal/Flamengo)
E você, concorda que o Flamengo terminou o Brasileirão invicto no Maracanã? - (crédito: AlexandreVidal/Flamengo)

Uma publicação feita no X (ex-Twitter) viralizou nesta quinta-feira (4/12) ao mostrar imagens de uma conversa entre um usuário identificado como Samuel e um atendente da Betfair, uma casa de apostas. No chat, o cliente questiona por que sua aposta, que previa que o Flamengo terminaria o Campeonato Brasileiro invicto em casa, foi marcada como "perdida", mesmo o time não tendo sofrido derrotas no Maracanã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo os prints, o atendente, identificado apenas como Guilherme, argumentou que o Flamengo empatou duas partidas como mandante e, por isso, a aposta teria sido corretamente liquidada como derrota. "Invicto significa apenas ganhar, e empatar não é ganhar", escreveu o funcionário em resposta ao cliente, incluindo ainda o link de um dicionário digital. Samuel rebateu, afirmando que o termo "invicto" significa não perder, e que empates não configuram derrota, entendimento popularmente aceito no meio esportivo.

No futebol, o empate representa uma partida concluída sem vencedores, mas não equivale a uma derrota. Em estatísticas esportivas, um time pode terminar uma competição invicto mesmo acumulando empates, desde que não tenha perdido nenhuma partida. 

  • Prints que circularam nas redes de conversa entre usuário e atendente
    Prints que circularam nas redes de conversa entre usuário e atendente Reprodução/X
  • Prints que circularam nas redes de conversa entre usuário e atendente
    Prints que circularam nas redes de conversa entre usuário e atendente Reprodução/X
  • Prints que circularam nas redes de conversa entre usuário e atendente
    Prints que circularam nas redes de conversa entre usuário e atendente Reprodução/X

Nos comentários da publicação, outros apostadores relataram ter enfrentado o mesmo problema, além de receberem explicações semelhantes de diferentes atendentes da plataforma. Os prints se espalharam de maneira irônica, especialmente pelo equívoco na interpretação da palavra "invicto" e do próprio conceito de "empate". "Acho que essa é TOP 1 maior burrice que já vi num chat de casas de apostas. E olha que a concorrência é braba", escreveu um dos internautas. 

Procurada pelo Correio, a Betfair reconheceu a falha. Em nota, a empresa afirmou que houve um erro do atendente durante a conversa com o cliente, mas garantiu que o caso já foi solucionado. "A aposta em questão já foi paga e até sacada pelo mesmo do nosso site. Todas as apostas que envolviam o Flamengo ser campeão do campeonato brasileiro já foram depositadas para os ganhadores", informou.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 04/12/2025 21:58
SIGA
x