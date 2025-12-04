Bet explica confusão sobre aposta de invencibilidade do Flamengo

E você, concorda que o Flamengo terminou o Brasileirão invicto no Maracanã? - (crédito: AlexandreVidal/Flamengo)

Uma publicação feita no X (ex-Twitter) viralizou nesta quinta-feira (4/12) ao mostrar imagens de uma conversa entre um usuário identificado como Samuel e um atendente da Betfair, uma casa de apostas. No chat, o cliente questiona por que sua aposta, que previa que o Flamengo terminaria o Campeonato Brasileiro invicto em casa, foi marcada como "perdida", mesmo o time não tendo sofrido derrotas no Maracanã.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo os prints, o atendente, identificado apenas como Guilherme, argumentou que o Flamengo empatou duas partidas como mandante e, por isso, a aposta teria sido corretamente liquidada como derrota. "Invicto significa apenas ganhar, e empatar não é ganhar", escreveu o funcionário em resposta ao cliente, incluindo ainda o link de um dicionário digital. Samuel rebateu, afirmando que o termo "invicto" significa não perder, e que empates não configuram derrota, entendimento popularmente aceito no meio esportivo.

Leia também: Como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e quem são os possíveis adversários do Brasil

No futebol, o empate representa uma partida concluída sem vencedores, mas não equivale a uma derrota. Em estatísticas esportivas, um time pode terminar uma competição invicto mesmo acumulando empates, desde que não tenha perdido nenhuma partida.









Nos comentários da publicação, outros apostadores relataram ter enfrentado o mesmo problema, além de receberem explicações semelhantes de diferentes atendentes da plataforma. Os prints se espalharam de maneira irônica, especialmente pelo equívoco na interpretação da palavra "invicto" e do próprio conceito de "empate". "Acho que essa é TOP 1 maior burrice que já vi num chat de casas de apostas. E olha que a concorrência é braba", escreveu um dos internautas.

Leia também: Flamengo toca a nona sinfonia com título do Brasileirão

Procurada pelo Correio, a Betfair reconheceu a falha. Em nota, a empresa afirmou que houve um erro do atendente durante a conversa com o cliente, mas garantiu que o caso já foi solucionado. "A aposta em questão já foi paga e até sacada pelo mesmo do nosso site. Todas as apostas que envolviam o Flamengo ser campeão do campeonato brasileiro já foram depositadas para os ganhadores", informou.