Fifa define horários e locais dos jogos do Brasil na primeira fase; acompanhe

Seleção Brasileira é cabeça de chave do grupo C, e terá Marrocos, Escócia e Haiti como adversários na fase de grupos

Seleção volta a fazer cinco gols após dois anos - (crédito: Foto: Rafaelribeirorio / CBF)
A Seleção Brasileira conhece, neste sábado (6/12), os horários e locais respectivos das três partidas que disputará na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Os adversários da Canarinho serão Marrocos, Escócia e Haiti. O Mundial acontece com sede tripla, nos EUA, Canadá e México. Dará a largada no dia 11 de junho e será encerrado em 19 de julho. Acompanhe ao vivo o sorteio realizado pela Fifa. 

postado em 06/12/2025 13:48 / atualizado em 06/12/2025 14:08
