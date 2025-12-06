Fifa define horários e locais dos jogos do Brasil na primeira fase; acompanhe

Seleção volta a fazer cinco gols após dois anos - (crédito: Foto: Rafaelribeirorio / CBF)

A Seleção Brasileira conhece, neste sábado (6/12), os horários e locais respectivos das três partidas que disputará na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Os adversários da Canarinho serão Marrocos, Escócia e Haiti. O Mundial acontece com sede tripla, nos EUA, Canadá e México. Dará a largada no dia 11 de junho e será encerrado em 19 de julho. Acompanhe ao vivo o sorteio realizado pela Fifa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular